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Калининградский благотворительный фонд собирает деньги на операцию тринадцатилетнему жителю Гусева

1 февраль 2017, 22:35
Калининградский благотворительный фонд собирает деньги на операцию тринадцатилетнему жителю Гусева
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Калининградский благотворительный фонд «Берег надежды» собирает деньги на операцию в Санкт-Петербурге тринадцатилетнему жителю Гусева Никите Хололеенко.

У Никиты диагноз ДЦП. Тяжелое заболевание повлекло за собой деформацию стоп, а это, в свою очередь, привело к вальгусной деформации коленных составов.

Особенно нарастает деформация правого колена. Из-за этого мальчик не может ходить самостоятельно. При этом в специальном аппарате и ортопедической обуви он может стоять самостоятельно.

Никите показана операция по коррекции положения стоп и голеней. Тогда, возможно, ему будет чуть проще передвигаться. Операция будет проводиться в Санкт-Петербурге в институте им. Турнера. На проезд и проживание мамы рядом с ребенком необходимо собрать 80000 рублей.

О том, как помочь мальчику, читайте на сайте фонда.
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