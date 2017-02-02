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Гусевский музей приглашает на открытие художественной выставки «Отражение души»

2 февраль 2017, 13:23
Гусевский музей приглашает на открытие художественной выставки «Отражение души»
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Сегодня в Большом зале музея состоится открытие художественной выставки «Отражение души». Выставка объединила 16 художников нашей Гусевской земли. Все авторы работают в разных жанрах и направлениях, применяя множество техник, что делает их картины настоящими произведениями искусства.

Каждая картина - отражение чувств и эмоций автора. Через композицию, форму и цвет художник выражает свое настроение и эмоции. Живописная поверхность полотна становиться зеркалом его души. Сегодня вы можете увидеть частичку души каждого художника - не только светлую и умиротворенную, но и погруженную в печаль и переживания.

Открытие выставки состоится в 17:00. Вход на открытие — свободный.
Теги: музей выставка
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