Гусевский музей приглашает на открытие художественной выставки «Отражение души»
2 февраль 2017, 13:23
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Сегодня в Большом зале музея состоится открытие художественной выставки «Отражение души». Выставка объединила 16 художников нашей Гусевской земли. Все авторы работают в разных жанрах и направлениях, применяя множество техник, что делает их картины настоящими произведениями искусства.Теги: музей выставка
Каждая картина - отражение чувств и эмоций автора. Через композицию, форму и цвет художник выражает свое настроение и эмоции. Живописная поверхность полотна становиться зеркалом его души. Сегодня вы можете увидеть частичку души каждого художника - не только светлую и умиротворенную, но и погруженную в печаль и переживания.
Открытие выставки состоится в 17:00. Вход на открытие — свободный.
Каждая картина - отражение чувств и эмоций автора. Через композицию, форму и цвет художник выражает свое настроение и эмоции. Живописная поверхность полотна становиться зеркалом его души. Сегодня вы можете увидеть частичку души каждого художника - не только светлую и умиротворенную, но и погруженную в печаль и переживания.
Открытие выставки состоится в 17:00. Вход на открытие — свободный.
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