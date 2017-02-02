Директор МУП «Столовых учебных заведений» за два года премировала себя более чем на 800 тыс. руб.

2 февраль 2017, 15:31

Пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Гусевская городская прокуратура при проверке соблюдения требований трудового законодательства выявила факт хищения руководителем муниципального предприятия денежных средств фонда заработной платы.Прокуратура установила что директор МУП «Столовых учебных заведений», деятельностью которого является обеспечение школьников горячим питанием, ежемесячно издавала приказы о собственном премировании и об установлении себе различных надбавок.Так руководитель предприятия премировала себя как по итогам работы за месяц, так и единовременно. А надбавки устанавливала себе за ведение трудовых книжек, личных карточек сотрудников, за особые условия труда.Кроме того, директор МУП «Столовых учебных заведений» выписывала сама себе материальную помощь, а также подарки в денежном эквиваленте к праздникам.Вместе с тем, в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и муниципальных правовых актов решение о дополнительном материальном стимулировании директора предприятия мог принять только ее работодатель – администрация МО «Гусевский городской округ».Всего за период с января 2014 года по сентябрь 2016 года Букшина, используя свое служебное положение, незаконно начислила себе и получила из фонда заработной платы предприятия более 800 тысяч рублей.В связи с этим Гусевский городской прокурор материалы проверки направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании директора МУП «Столовых учебных заведений» за хищение денег предприятия.По результатам их рассмотрения в отношении Букшиной возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение денежных средств, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).