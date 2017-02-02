Директор МУП «Столовых учебных заведений» за два года премировала себя более чем на 800 тыс. руб.
2 февраль 2017, 15:31
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Гусевская городская прокуратура при проверке соблюдения требований трудового законодательства выявила факт хищения руководителем муниципального предприятия денежных средств фонда заработной платы.Теги: прокуратура
Прокуратура установила что директор МУП «Столовых учебных заведений», деятельностью которого является обеспечение школьников горячим питанием, ежемесячно издавала приказы о собственном премировании и об установлении себе различных надбавок.
Так руководитель предприятия премировала себя как по итогам работы за месяц, так и единовременно. А надбавки устанавливала себе за ведение трудовых книжек, личных карточек сотрудников, за особые условия труда.
Кроме того, директор МУП «Столовых учебных заведений» выписывала сама себе материальную помощь, а также подарки в денежном эквиваленте к праздникам.
Вместе с тем, в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и муниципальных правовых актов решение о дополнительном материальном стимулировании директора предприятия мог принять только ее работодатель – администрация МО «Гусевский городской округ».
Всего за период с января 2014 года по сентябрь 2016 года Букшина, используя свое служебное положение, незаконно начислила себе и получила из фонда заработной платы предприятия более 800 тысяч рублей.
В связи с этим Гусевский городской прокурор материалы проверки направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании директора МУП «Столовых учебных заведений» за хищение денег предприятия.
По результатам их рассмотрения в отношении Букшиной возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение денежных средств, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Прокуратура установила что директор МУП «Столовых учебных заведений», деятельностью которого является обеспечение школьников горячим питанием, ежемесячно издавала приказы о собственном премировании и об установлении себе различных надбавок.
Так руководитель предприятия премировала себя как по итогам работы за месяц, так и единовременно. А надбавки устанавливала себе за ведение трудовых книжек, личных карточек сотрудников, за особые условия труда.
Кроме того, директор МУП «Столовых учебных заведений» выписывала сама себе материальную помощь, а также подарки в денежном эквиваленте к праздникам.
Вместе с тем, в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и муниципальных правовых актов решение о дополнительном материальном стимулировании директора предприятия мог принять только ее работодатель – администрация МО «Гусевский городской округ».
Всего за период с января 2014 года по сентябрь 2016 года Букшина, используя свое служебное положение, незаконно начислила себе и получила из фонда заработной платы предприятия более 800 тысяч рублей.
В связи с этим Гусевский городской прокурор материалы проверки направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании директора МУП «Столовых учебных заведений» за хищение денег предприятия.
По результатам их рассмотрения в отношении Букшиной возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение денежных средств, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Пресс-служба прокуратуры Калининградской области
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