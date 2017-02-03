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Гусевские активисты встретились с ветераном становления Калининградской области Ольгой Левченковой

3 февраль 2017, 14:28
Гусевские активисты встретились с ветераном становления Калининградской области Ольгой Левченковой
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31 января Волонтеры Победы и активисты Молодежного Актива города встретились с ветераном становления Калининградской области Ольгой Ефимовной Левченковой.

Ольга Ефимовна рассказала о своей нелегкой жизни. О том как пришлось выживать между партизанами и полицаями, о том как приходилось прятаться в лесу. Тяжело было вспоминать о страшных днях, проведенных в концлагерях, о товарных вагонах, заполненных голодными, изможденными людьми.

Вспоминая все эти события, Ольга Ефимовна отмечала, что в принципе, ее семье везло. Их деревню немцы не трогали и даже относились снисходительно к детям, угощали конфетами, в то время как в восьми километрах от них те же немцы сжигали заживо множество семей, загоняя в баню. В концлагере пробыли относительно не долго. Позже, когда попали в деревню в Смоленской области, где пришлось работать за еду и крышу над головой, попали в хорошую семью, в то время как многие жили в ужасных условиях.

Так же рассказала нам Ольга Ефимовна о том, как в 18 лет приехала в Гусев. Как приходилось трудиться, как проводили досуг.

Завершая свой рассказ, Ольга Ефимовна пожелала нынешней молодежи быть вежливее, культурнее.
Теги: воллонтёры молодежный актив
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