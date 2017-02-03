В городском музее состоялось открытие выставки гусевских художников «Отражение души»

3 февраль 2017, 17:22

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В четверг, 2 февраля, в музея состоялось открытие выставки «Отражение души». В Большом выставочном зале представили порядка 40 работ гусевских художников, выполненных в разных техниках и жанрах.



Выставка «Отражение души» объединила работы 18 местных авторов. Среди них Э. В. Бабич, В. А. Барсуков, М. А. Батясова, О. Г. Васина, Ф. И. Гулидов, Т. Е. Камаева, Г. Ф. Козленкова, А. В. Коновалов, А. Д. Марков, И. Павлова, Е. А. Печурина, Ю. В. Пономарчук, А. А. Прошин, Н. В. Урвачева, И. А. Фомина, В. Л. Хвалей, Н. И. Хомяков, Б. Г. Яров.



В рамках торжественного открытия выставки сотрудники музея рассказали о творческом пути каждого из художников, а ученики Гусевской детской школы искусств выступили с музыкальными номерами.



Познакомиться с творчеством местных художников вы можете ежедневно с 11:00 до 17:00. Выставка продлится до 28 февраля.

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