Под Гусевом начали восстанавливать знаменитый «Домик Канта»
3 февраль 2017, 18:03
Подрядчик намерен начать работы с укрепления фундамента. Фото: Иван МАРКОВ
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Стартовали первые работы по восстановлению так называемого «Домика Канта» в поселке Веселовка. 31 января на площадку перед зданием привезли вагончик-бытовку, и двое рабочих принялись разбирать старый строительный забор, параллельно устанавливая новый.Теги: Кант реконструкция
Напомним, 3 ноября прошлого года состоялось подведение итогов электронных торгов по выбору подрядчика на реставрацию. Победителем стала «Специальная Научная Реставрационная Проектно-Производственная Мастерская» из Москвы.
Корреспонденты «Комсомолки» 1 февраля выехали на стройплощадку и связались с представителем подрядчика. Игорь Кульченков, которому рабочие сообщили о приезде журналистов, сначала сильно удивился.
- Мы же только вчера строительный вагончик привезли, а сегодня уже вы приехали! У вас там веб-камера что ли установлена? – засмеялся Кульченков, но согласился поделиться своими планами. - Вообще работы должны быть закончены до конца года, но я вам точно могу сказать, что календарный план восстановительных мероприятий будет корректироваться.
Первым делом, по словам Кульченкова, рабочие будут заниматься укреплением фундамента.
Пока на объект привезли двоих рабочих из Черняховска. Фото: Иван МАРКОВ
- Сначала мы установим леса и вокруг дома прокопаем ров, чтобы выполнить работы по укреплению фундамента, после чего будем решать, какие стены оставить не тронутыми. На участках стен, где самые серьезные провалы и трещины, произведем разборку, после чего восстановим необходимый уровень и соберем все обратно. Пока самый главный вопрос – что делать со стропильной системой? - говорит Кульченков.
Пока, как мы уже сказали, на объекте работают всего два человека, но, по словам, представителя подрядчика, рабочие будут набираться по мере необходимости.
- Если нужно будет 20 человек на стройке – мы привезем 20. Если понадобится 30 – будет 30, - добавил Игорь Кульченков. Пока мы еще ведем переговоры с «Янтарьэнерго» о запитке электричеством, так как сейчас работы можно проводить, пользуясь только дизельным генератором.
Строительный вагончик перед историческим зданием появился 31 января. Фото: Иван МАРКОВ
Стоит отметить, что во время торгов компания СНР-ППМ на треть снизила стоимость реставрационных работ и от выделяемых 46,3 миллионов рублей сумма упала до 31,3 миллиона. Изначально работы планировалось завершить до 25 октября 2017 года.
Планируется, что после реставрации рядом с «Домиком Канта» вырастет целый туристический комплекс. Еще два восстановленных из руин здания также украсят предметы быта восемнадцатого века. Некоторые из них, как передавал ранее канал «Культура», например, оконные рамы и двери – по архивным документам планируют изготовить на заказ.
Для справки:
«Домик Канта» был построен ориентировочно во второй половине ХIХ - начале ХХ века на месте разрушенного «Дома пастора». В последнем, по данным кантоведов, в середине ХVIII века несколько лет жил, работая учителем, Иммануил Кант. В 2013 году, после сообщений калининградских краеведов о запущенном состоянии строения, появилось решение о проведении его реставрации. Культурно-историческую значимость объекта подтвердила государственная экспертиза. В 2015 году приказом Службы госохраны объектов культурного наследия Домик Канта был включен в перечень памятников под названием «Усадьба пастора прихода Юдшен, связанная с жизнью и деятельностью философа Иммануила Канта, XVIII-XIX вв.»
Напомним, 3 ноября прошлого года состоялось подведение итогов электронных торгов по выбору подрядчика на реставрацию. Победителем стала «Специальная Научная Реставрационная Проектно-Производственная Мастерская» из Москвы.
Корреспонденты «Комсомолки» 1 февраля выехали на стройплощадку и связались с представителем подрядчика. Игорь Кульченков, которому рабочие сообщили о приезде журналистов, сначала сильно удивился.
- Мы же только вчера строительный вагончик привезли, а сегодня уже вы приехали! У вас там веб-камера что ли установлена? – засмеялся Кульченков, но согласился поделиться своими планами. - Вообще работы должны быть закончены до конца года, но я вам точно могу сказать, что календарный план восстановительных мероприятий будет корректироваться.
Первым делом, по словам Кульченкова, рабочие будут заниматься укреплением фундамента.
Пока на объект привезли двоих рабочих из Черняховска. Фото: Иван МАРКОВ
- Сначала мы установим леса и вокруг дома прокопаем ров, чтобы выполнить работы по укреплению фундамента, после чего будем решать, какие стены оставить не тронутыми. На участках стен, где самые серьезные провалы и трещины, произведем разборку, после чего восстановим необходимый уровень и соберем все обратно. Пока самый главный вопрос – что делать со стропильной системой? - говорит Кульченков.
Пока, как мы уже сказали, на объекте работают всего два человека, но, по словам, представителя подрядчика, рабочие будут набираться по мере необходимости.
- Если нужно будет 20 человек на стройке – мы привезем 20. Если понадобится 30 – будет 30, - добавил Игорь Кульченков. Пока мы еще ведем переговоры с «Янтарьэнерго» о запитке электричеством, так как сейчас работы можно проводить, пользуясь только дизельным генератором.
Строительный вагончик перед историческим зданием появился 31 января. Фото: Иван МАРКОВ
Стоит отметить, что во время торгов компания СНР-ППМ на треть снизила стоимость реставрационных работ и от выделяемых 46,3 миллионов рублей сумма упала до 31,3 миллиона. Изначально работы планировалось завершить до 25 октября 2017 года.
Планируется, что после реставрации рядом с «Домиком Канта» вырастет целый туристический комплекс. Еще два восстановленных из руин здания также украсят предметы быта восемнадцатого века. Некоторые из них, как передавал ранее канал «Культура», например, оконные рамы и двери – по архивным документам планируют изготовить на заказ.
Для справки:
«Домик Канта» был построен ориентировочно во второй половине ХIХ - начале ХХ века на месте разрушенного «Дома пастора». В последнем, по данным кантоведов, в середине ХVIII века несколько лет жил, работая учителем, Иммануил Кант. В 2013 году, после сообщений калининградских краеведов о запущенном состоянии строения, появилось решение о проведении его реставрации. Культурно-историческую значимость объекта подтвердила государственная экспертиза. В 2015 году приказом Службы госохраны объектов культурного наследия Домик Канта был включен в перечень памятников под названием «Усадьба пастора прихода Юдшен, связанная с жизнью и деятельностью философа Иммануила Канта, XVIII-XIX вв.»
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