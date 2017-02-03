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Под Гусевом начали восстанавливать знаменитый «Домик Канта»

3 февраль 2017, 18:03
Под Гусевом начали восстанавливать знаменитый «Домик Канта»

Подрядчик намерен начать работы с укрепления фундамента. Фото: Иван МАРКОВ
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Стартовали первые работы по восстановлению так называемого «Домика Канта» в поселке Веселовка. 31 января на площадку перед зданием привезли вагончик-бытовку, и двое рабочих принялись разбирать старый строительный забор, параллельно устанавливая новый.

Напомним, 3 ноября прошлого года состоялось подведение итогов электронных торгов по выбору подрядчика на реставрацию. Победителем стала «Специальная Научная Реставрационная Проектно-Производственная Мастерская» из Москвы.

Корреспонденты «Комсомолки» 1 февраля выехали на стройплощадку и связались с представителем подрядчика. Игорь Кульченков, которому рабочие сообщили о приезде журналистов, сначала сильно удивился.

- Мы же только вчера строительный вагончик привезли, а сегодня уже вы приехали! У вас там веб-камера что ли установлена? – засмеялся Кульченков, но согласился поделиться своими планами. - Вообще работы должны быть закончены до конца года, но я вам точно могу сказать, что календарный план восстановительных мероприятий будет корректироваться.

Первым делом, по словам Кульченкова, рабочие будут заниматься укреплением фундамента.


Пока на объект привезли двоих рабочих из Черняховска. Фото: Иван МАРКОВ

- Сначала мы установим леса и вокруг дома прокопаем ров, чтобы выполнить работы по укреплению фундамента, после чего будем решать, какие стены оставить не тронутыми. На участках стен, где самые серьезные провалы и трещины, произведем разборку, после чего восстановим необходимый уровень и соберем все обратно. Пока самый главный вопрос – что делать со стропильной системой? - говорит Кульченков.

Пока, как мы уже сказали, на объекте работают всего два человека, но, по словам, представителя подрядчика, рабочие будут набираться по мере необходимости.

- Если нужно будет 20 человек на стройке – мы привезем 20. Если понадобится 30 – будет 30, - добавил Игорь Кульченков. Пока мы еще ведем переговоры с «Янтарьэнерго» о запитке электричеством, так как сейчас работы можно проводить, пользуясь только дизельным генератором.


Строительный вагончик перед историческим зданием появился 31 января. Фото: Иван МАРКОВ

Стоит отметить, что во время торгов компания СНР-ППМ на треть снизила стоимость реставрационных работ и от выделяемых 46,3 миллионов рублей сумма упала до 31,3 миллиона. Изначально работы планировалось завершить до 25 октября 2017 года.

Планируется, что после реставрации рядом с «Домиком Канта» вырастет целый туристический комплекс. Еще два восстановленных из руин здания также украсят предметы быта восемнадцатого века. Некоторые из них, как передавал ранее канал «Культура», например, оконные рамы и двери – по архивным документам планируют изготовить на заказ.

Для справки:

«Домик Канта» был построен ориентировочно во второй половине ХIХ - начале ХХ века на месте разрушенного «Дома пастора». В последнем, по данным кантоведов, в середине ХVIII века несколько лет жил, работая учителем, Иммануил Кант. В 2013 году, после сообщений калининградских краеведов о запущенном состоянии строения, появилось решение о проведении его реставрации. Культурно-историческую значимость объекта подтвердила государственная экспертиза. В 2015 году приказом Службы госохраны объектов культурного наследия Домик Канта был включен в перечень памятников под названием «Усадьба пастора прихода Юдшен, связанная с жизнью и деятельностью философа Иммануила Канта, XVIII-XIX вв.»
Теги: Кант реконструкция
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# 1 Ванька
  • Вчера, 18:32
  • Гости
говорят Канта там и не было никогда
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# 2 Встанька
  • Вчера, 22:01
  • Гости
А Черняховцы пишут что востанавливать будут под Черняховском. Это же Веселовка))
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