Коллектив ДЮЦ выражает благодарность Михаилу Зацепину за поддержку детского творчества

4 февраль 2017, 12:05

Коллектив ДЮЦ

В прошлые столетия технологии развивались довольно медленно, но мы живем в век стремительного развития технического прогресса, и каждая инновация производит большое впечатление.Детско-юношеский центр занимается популяризацией научно-технического творчества среди детей и молодежи. Обучающиеся Центра являются неоднократными призёрами и победителями конкурсов научно-технической направленности и учебно-исследовательской деятельности.Для качественного развития данного направления необходима современная материальная база.Приятным сюрпризом для ребят Центра стал подарок депутата Калининградской областной думы Михаила Ивановича Зацепина, который оказал финансовую поддержку для дальнейшего развития данного направления и подарил ДЮЦ возможность приобрести: конструкторы LEGO, микрофоны для юных корреспондентов Центра и винты для беспилотных летательных аппаратов на общую сумму 40 000 рублей.Обучающиеся и педагоги Центра выражает благодарность Михаилу Ивановичу за финансовую поддержку в расширении базы объединений технической направленности, так как современные технологии позволяют привлекать детей, которые смогут в будущем получить инженерное образование и приносить пользу в развитии города Гусева. Желаем Вам успеха во всех начинаниях.