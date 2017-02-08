В школе №3 оживили картины известных художников
8 февраль 2017, 12:02
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В Гусевской школе №3 проводился конкурс «Оживи картину», ребятам предлагалось с помощью фотоаппарата воссоздать образ картины любого известного русского художника.школа конкурс
Как сообщается в группе школы в социальной сети «Вконтакте», конкурс вышел необычным и интересным.
Ниже показаны работы победителей - обучающихся 9г и 11б классов.
Как сообщается в группе школы в социальной сети «Вконтакте», конкурс вышел необычным и интересным.
Ниже показаны работы победителей - обучающихся 9г и 11б классов.
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