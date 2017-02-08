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14 февраля в кинотеатре «Люмен Фильм» влюбленные пары получат скидку 50%

8 февраль 2017, 12:51
14 февраля в кинотеатре «Люмен Фильм» влюбленные пары получат скидку 50%
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В кинотеатре «Люмен Фильм» 14 февраля пройдет акция в честь Дня влюбленных. Все влюбленные пары получают скидку 50% на билеты. Для этого им необходимо подтвердить, что они являются парой, например поцеловаться.

Акция действует только при покупке билетов в кассе кинотеатра. На покупку билетов через интернет акция не распространяется.
Теги: Люмен Фильм акция
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# 1 ГераБуФфон
  • Сегодня, 16:18
  • Гости
Поцеловаться....хорошо что не нужны более глубокие доказательства;))
ЦитироватьОтветить1
# 2 Тупой и еще тупее
  • Сегодня, 16:45
  • Гости
Цитата: ГераБуФфон
Поцеловаться....хорошо что не нужны более глубокие доказательства;))

Как написано- поцелуй это как пример одного из доказательств. Вы можете предъявить более веские доказательства прям у кассы.
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# 3 zzzz
  • Сегодня, 18:26
  • Гости
Цитата: Тупой и еще тупее
Цитата: ГераБуФфон
Поцеловаться....хорошо что не нужны более глубокие доказательства;))

Как написано- поцелуй это как пример одного из доказательств. Вы можете предъявить более веские доказательства прям у кассы.

Не менее трех раз)
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