14 февраля в кинотеатре «Люмен Фильм» влюбленные пары получат скидку 50%

8 февраль 2017, 12:51

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В кинотеатре «Люмен Фильм» 14 февраля пройдет акция в честь Дня влюбленных. Все влюбленные пары получают скидку 50% на билеты. Для этого им необходимо подтвердить, что они являются парой, например поцеловаться.



Акция действует только при покупке билетов в кассе кинотеатра. На покупку билетов через интернет акция не распространяется.

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