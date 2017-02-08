«Городской объектив»: Как в воду канули

8 февраль 2017, 21:17

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13 декабря 2016 года двое подростков из Советска исчезли в неизвестном направлении, ничего не сказав родным. Выяснилось, что это был запланированный побег из дома двух влюблённых, которым родители запретили встречаться. От пропавших 17-летней Екатерины Лямасовой (она училась в Черняховске) и 18-летнего Богдана Худышкина (он поступал в Гусевское училище) вестей нет по сей день.



Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:

- заглянули в зеркало души гусевских художников;

- побывали в семье Гончарик, которой помог благотворительный фонд «Берег надежды»;

- узнали, как святой Трифон помог отыскать любимого кречета Ивана Грозного;

- прошли по Краснолесью со старой немецкой картой в руках.



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