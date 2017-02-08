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«Городской объектив»: Как в воду канули

8 февраль 2017, 21:17
«Городской объектив»: Как в воду канули
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13 декабря 2016 года двое подростков из Советска исчезли в неизвестном направлении, ничего не сказав родным. Выяснилось, что это был запланированный побег из дома двух влюблённых, которым родители запретили встречаться. От пропавших 17-летней Екатерины Лямасовой (она училась в Черняховске) и 18-летнего Богдана Худышкина (он поступал в Гусевское училище) вестей нет по сей день.

Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- заглянули в зеркало души гусевских художников;
- побывали в семье Гончарик, которой помог благотворительный фонд «Берег надежды»;
- узнали, как святой Трифон помог отыскать любимого кречета Ивана Грозного;
- прошли по Краснолесью со старой немецкой картой в руках.

Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
Теги: Городской объектив
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# 1 ГераБуФфон
  • Вчера, 21:47
  • Гости
вестей нет по сей день....так спросите у Фотографа...
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