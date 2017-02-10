Краевед Анатолий Васильевич Фесенко встретился со студентами в городской библиотеке

10 февраль 2017, 12:25

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В Гусевской Центральной библиотеке завершается неделя краеведения «С малой родины моей - начинается Россия». В рамках недели в библиотеке состоялась встреча студентов Гусевского политехнического техникума с известным краеведом Анатолием Васильевичем Фесенко.



Анатолий Васильевич человек очень увлеченный, он вносит большой вклад в изучение нашего края и дает ключ к познанию истории. Про город Гусев и Калининградскую область он знает всё. С огромным интересом студенты прослушали увлекательный рассказ Фесенко А.В. об истории города Гусева, об историческом прошлом городской площади и ее реконструкции. Рассказ краеведа сопровождался показом медиа презентации с видами довоенной площади города.



Если вам, уважаемые жители Гусева, интересно познакомиться с историческим прошлым нашего края и города, приходите в библиотеку. В Центре краеведческой информации вы найдете много изданий о крае.

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