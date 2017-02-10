В Гусеве закрывают специализированный дом ребенка для инвалидов
10 февраль 2017, 19:25
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В Калининграде подготовлено распоряжение правительства Калининградской области о реорганизации отдельных государственных бюджетных учреждений.Теги: инвалиды
Речь, в частности, идет о специализированных домах ребенка в Калининграде, Гусеве и Советске, находящихся в ведении областного Минздрава.
Как следует из документа, первые два учреждения прекратят свое существование, прокомментировали в Калининграде сегодня, 10 февраля 2017 года, собкору «Мой Калининград» в пресс-службе облдумы. Здоровых малышей передадут в областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток». Что же касается шестерых детей-инвалидов, которые в настоящее время находятся в Гусевском доме ребенка, то их планируется перевести в Советск – в специализированный дом ребенка №1, в котором сейчас живут 17 ребятишек с проблемами здоровья.
Эту инициативу в Калининграде прокомментировала председатель комитета областной думы по социальной политике и здравоохранению Лариса Швалкене:
-Рациональное зерно в предлагаемой реорганизации, по мнению депутатов, есть. Сегодня в трех домах ребенка находятся детишки как здоровые, так и больные, в том числе – тяжело. Логично и гуманно будет их разделить, оставив одних в ведении Минздрава, а других передав на попечение министерства соцполитики, которое в дальнейшем займется поиском приемных родителей. Кстати, хорошие наработки в этом направлении есть. То, что все три дома ребенка сейчас заполнены менее чем наполовину, – результат системной и кропотливой работы министерства соцполитики по устройству детей-сирот в приемные семьи.
Малышей с проблемами здоровья передадут в дом ребенка в Советске. Там для таких детей созданы все необходимые условия. Побывавшая в свое время в учреждении Елизавета Глинка, знаменитая доктор Лиза, высоко оценила как уровень ухода за маленькими пациентами, так и квалификацию медицинского персонала. В настоящее время в доме ребенка в Советске, рассчитанном на 55 детей, более половины койкомест не занято. При этом свободных штатных единиц почти нет – трудятся 77 человек, в большинстве высококвалифицированные медики с солидным стажем.
Что ожидает работников домов ребенка в Калининграде и Гусеве? На этот вопрос депутаты также получили исчерпывающий ответ. Как заверили в правительстве области, гусевцев трудоустроят в местные учреждения социальной защиты, калининградцев – в больницы и поликлиники областного центра. Никто без работы не останется.
Речь, в частности, идет о специализированных домах ребенка в Калининграде, Гусеве и Советске, находящихся в ведении областного Минздрава.
Как следует из документа, первые два учреждения прекратят свое существование, прокомментировали в Калининграде сегодня, 10 февраля 2017 года, собкору «Мой Калининград» в пресс-службе облдумы. Здоровых малышей передадут в областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток». Что же касается шестерых детей-инвалидов, которые в настоящее время находятся в Гусевском доме ребенка, то их планируется перевести в Советск – в специализированный дом ребенка №1, в котором сейчас живут 17 ребятишек с проблемами здоровья.
Эту инициативу в Калининграде прокомментировала председатель комитета областной думы по социальной политике и здравоохранению Лариса Швалкене:
-Рациональное зерно в предлагаемой реорганизации, по мнению депутатов, есть. Сегодня в трех домах ребенка находятся детишки как здоровые, так и больные, в том числе – тяжело. Логично и гуманно будет их разделить, оставив одних в ведении Минздрава, а других передав на попечение министерства соцполитики, которое в дальнейшем займется поиском приемных родителей. Кстати, хорошие наработки в этом направлении есть. То, что все три дома ребенка сейчас заполнены менее чем наполовину, – результат системной и кропотливой работы министерства соцполитики по устройству детей-сирот в приемные семьи.
Малышей с проблемами здоровья передадут в дом ребенка в Советске. Там для таких детей созданы все необходимые условия. Побывавшая в свое время в учреждении Елизавета Глинка, знаменитая доктор Лиза, высоко оценила как уровень ухода за маленькими пациентами, так и квалификацию медицинского персонала. В настоящее время в доме ребенка в Советске, рассчитанном на 55 детей, более половины койкомест не занято. При этом свободных штатных единиц почти нет – трудятся 77 человек, в большинстве высококвалифицированные медики с солидным стажем.
Что ожидает работников домов ребенка в Калининграде и Гусеве? На этот вопрос депутаты также получили исчерпывающий ответ. Как заверили в правительстве области, гусевцев трудоустроят в местные учреждения социальной защиты, калининградцев – в больницы и поликлиники областного центра. Никто без работы не останется.
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