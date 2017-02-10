Военно-правовой центр
» » » В Гусеве закрывают специализированный дом ребенка для инвалидов

В Гусеве закрывают специализированный дом ребенка для инвалидов

10 февраль 2017, 19:25
В Гусеве закрывают специализированный дом ребенка для инвалидов
  • Размер шрифта
  • +
  • ++
В Калининграде подготовлено распоряжение правительства Калининградской области о реорганизации отдельных государственных бюджетных учреждений.

Речь, в частности, идет о специализированных домах ребенка в Калининграде, Гусеве и Советске, находящихся в ведении областного Минздрава.

Как следует из документа, первые два учреждения прекратят свое существование, прокомментировали в Калининграде сегодня, 10 февраля 2017 года, собкору «Мой Калининград» в пресс-службе облдумы. Здоровых малышей передадут в областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток». Что же касается шестерых детей-инвалидов, которые в настоящее время находятся в Гусевском доме ребенка, то их планируется перевести в Советск – в специализированный дом ребенка №1, в котором сейчас живут 17 ребятишек с проблемами здоровья.

Эту инициативу в Калининграде прокомментировала председатель комитета областной думы по социальной политике и здравоохранению Лариса Швалкене:

-Рациональное зерно в предлагаемой реорганизации, по мнению депутатов, есть. Сегодня в трех домах ребенка находятся детишки как здоровые, так и больные, в том числе – тяжело. Логично и гуманно будет их разделить, оставив одних в ведении Минздрава, а других передав на попечение министерства соцполитики, которое в дальнейшем займется поиском приемных родителей. Кстати, хорошие наработки в этом направлении есть. То, что все три дома ребенка сейчас заполнены менее чем наполовину, – результат системной и кропотливой работы министерства соцполитики по устройству детей-сирот в приемные семьи.

Малышей с проблемами здоровья передадут в дом ребенка в Советске. Там для таких детей созданы все необходимые условия. Побывавшая в свое время в учреждении Елизавета Глинка, знаменитая доктор Лиза, высоко оценила как уровень ухода за маленькими пациентами, так и квалификацию медицинского персонала. В настоящее время в доме ребенка в Советске, рассчитанном на 55 детей, более половины койкомест не занято. При этом свободных штатных единиц почти нет – трудятся 77 человек, в большинстве высококвалифицированные медики с солидным стажем.

Что ожидает работников домов ребенка в Калининграде и Гусеве? На этот вопрос депутаты также получили исчерпывающий ответ. Как заверили в правительстве области, гусевцев трудоустроят в местные учреждения социальной защиты, калининградцев – в больницы и поликлиники областного центра. Никто без работы не останется.
Теги: инвалиды
220 просмотров
0
Другие новости по теме
В Гусеве полицейские вручили воспитанникам детского дома путевки на отдых в летние лагеря
В Гусеве полицейские вручили воспитанникам детского дома путевки на отдых в летние лагеря
В Гусеве юристы провели консультацию для детей, оставшихся без попечения родителей
В Гусеве юристы провели консультацию для детей, оставшихся без попечения родителей
25 октября в детском доме «Росток» пройдёт «День Аиста», приглашаются все желающие
25 октября в детском доме «Росток» пройдёт «День Аиста», приглашаются все желающие
В рамках подготовки к Дню инвалидов в Гусеве проходит муниципальный этап областного фестиваля
В рамках подготовки к Дню инвалидов в Гусеве проходит муниципальный этап областного фестиваля

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent