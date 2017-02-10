Мастера декоративно-прикладного творчества приглашаются для участия в ярмарке на «Широкой масленице»

10 февраль 2017, 19:56





Фотография с празднования Дня города в 2015 году

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Администрация Гусевского городского округа приглашает мастеров декоративно-прикладного творчества всех видов и направлений принять участие в выставке – продаже «Ярмарка мастеров», которая состоится 26 февраля 2017 года в рамках праздничных мероприятий фольклорного праздника «Широкая масленица» в парковой зоне Физкультурно – оздоровительного комплекса города Гусева.



Уважаемые мастера и творческие личности! Вы получите прекрасную возможность показать свои работы широкой публике, завязать полезные знакомства и творческие контакты, пообщаться с единомышленниками. Приходите не пожалеете! Результаты превзойдут ожидания!



По вопросам участия обращаться по телефону 8(40143) 3-50-52 или по адресу г. Гусев, ул. Ульяновых, д.8, кабинет №313 контактное лицо Твердохлебова Ирина Владимировна.

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