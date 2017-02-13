Педагоги ДЮЦ провели на открытом воздухе спортивно-игровую программу «Вместе весело играть»

13 февраль 2017, 16:33

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Зима - это прекрасная сказочная пора, предназначенная для весёлых игр, невероятных ощущений и приятных воспоминаний. Но, к сожалению, современные дети и многие родители предпочитают проводить время за компьютером или телевизором, а не на свежем воздухе. А ведь развлечения на открытом воздухе зимой доставляют детям огромную радость, способствуют физическому, творческому развитию, укрепляют иммунитет, делают ребят более коммуникабельными и позитивными.



11 февраля 2017 года педагоги Детско-юношеского центра подготовили для учеников МОУ «СОШ №1 имени С.И.Гусева» и обучающихся ДЮЦ спортивно-игровую программу «Вместе весело играть». Ребятам были предложены различные конкурсы. Девчонки и мальчишки смогли покидать друг в друга снежки, перетягивать канат, играть в футбол и многое другое.



Но ведь гораздо интереснее, когда к таким играм подключаются и взрослые. Вот и наши родители вспомнили детство и окунулись в эту невероятную, сказочную, зимнюю атмосферу. Ребятам и их родителям был предложен горячий чай с печеньем и по их помнению ничего вкуснее они не пили.



Впечатления о времяпровождении в зимнем парке будут приятно радовать ребят ещё долгое время.

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