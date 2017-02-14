В Гусевском гарнизоне выявили многочисленные санитарные нарушения

14 февраль 2017, 12:19

Размер шрифта

+

++



По итогам прошлого года военными прокурорами в регионе выявлено свыше трехсот нарушений при организации питания военнослужащих подрядными организациями, возбуждено 15 дел об административных правонарушениях, исполнители контрактов и их руководители привлечены к административной ответственности.



К примеру, в Гусевском гарнизоне военные прокуроры выявили многочисленные нарушения санитарных правил в деятельности ООО «СпбКулинария». Пища готовилась с нарушениями технологических процессов, на складе хранились продукты с истекшими сроками хранения, служебные помещения и посуда содержались в ненадлежащем состоянии.



По постановлению военного прокурора гарнизона это юридическое лицо привлечено к административной ответственности (ст. 6.6 КоАП РФ) в виде штрафа размером в 30 тыс. рублей.

250 просмотров