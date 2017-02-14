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В городской библиотеке проходят дни молодого избирателя

14 февраль 2017, 16:11
В городской библиотеке проходят дни молодого избирателя
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С какого возраста можно баллотироваться в депутаты?
Чем занимаются члены избирательных комиссий?
Каким образом ведется подсчет голосов?

Ответы на эти и другие вопросы о выборах интересуют гусевских студентов. Ведь многие из них впервые в этом году отправятся на избирательные участки.

Для того чтобы удовлетворить любопытство молодых, вовлечь студентов в общественно-политические процессы, происходящие в обществе, и увеличить число молодых избирателей, Центральная избирательная комиссия России еще в 2007 году приняла решение проводить День молодого избирателя ежегодно в третье воскресенье февраля.

В этом году студенты юридического отделения Гусевского агропромышленного колледжа встретились с секретарём Гусевской территориальной избирательной комиссии (и библиотекарем МБУ ГБО) О.Б. Балуевой в читальном зале городской библиотеки. Ребята посмотрели презентацию об организации выборного процесса в регионе и получили ответы на все интересующие их вопросы о выборах.

Впрочем, в Гусевской библиотеке мероприятия, приуроченные ко Дню молодого избирателя, уже стали традицией. Их цель - познакомить молодежь нашего города с законодательством о выборах, привлечь внимание старшеклассников и студентов к региональным и муниципальным выборам, повысить электоральную активность и гражданскую ответственность молодых людей.
Теги: библиотека
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