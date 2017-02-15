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Обучающиеся «ДЮЦ» провели мероприятие «Мы за здоровый образ жизни!» для воспитанников центра «Росток»

15 февраль 2017, 14:19
Обучающиеся «ДЮЦ» провели мероприятие «Мы за здоровый образ жизни!» для воспитанников центра «Росток»
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Здоровье — бесценное богатство каждого человека в отдельности, и всего общества в целом.

«Мы за здоровый образ жизни!» - под таким девизом 9 февраля прошло мероприятие для воспитанников ГБУСО КО Центр «Росток», которые провели обучающиеся МАУ ДО «ДЮЦ» объединения ДОО «Вожатый» под руководством Светланы Ивановны Пехтеревой.

Мероприятие началось с минисценки «О здоровом образе жизни». Далее команды воспитанников Центра «Росток» соревновались в различных конкурсах, где были использованы не только вопросы, требующие ответы, но и такие задания как «дешифровщик» и «путаница», расшифровав которые, девчонки и мальчишки смогли прочесть пословицы, поговорки о здоровье. А в это время зрителям была предложена познавательная викторина.

Мероприятие прошло на славу! Все участники награждены грамотами и массой положительных эмоций.
Теги: ДЮЦ Росток
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