Обучающиеся «ДЮЦ» провели мероприятие «Мы за здоровый образ жизни!» для воспитанников центра «Росток»

15 февраль 2017, 14:19

Размер шрифта

+

++



Здоровье — бесценное богатство каждого человека в отдельности, и всего общества в целом.



«Мы за здоровый образ жизни!» - под таким девизом 9 февраля прошло мероприятие для воспитанников ГБУСО КО Центр «Росток», которые провели обучающиеся МАУ ДО «ДЮЦ» объединения ДОО «Вожатый» под руководством Светланы Ивановны Пехтеревой.



Мероприятие началось с минисценки «О здоровом образе жизни». Далее команды воспитанников Центра «Росток» соревновались в различных конкурсах, где были использованы не только вопросы, требующие ответы, но и такие задания как «дешифровщик» и «путаница», расшифровав которые, девчонки и мальчишки смогли прочесть пословицы, поговорки о здоровье. А в это время зрителям была предложена познавательная викторина.



Мероприятие прошло на славу! Все участники награждены грамотами и массой положительных эмоций.

135 просмотров