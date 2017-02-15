14 февраля в городской библиотеке прошел день любви к книгам
15 февраль 2017, 14:48
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День книгодарения отмечали 14 февраля в Гусевской детской библиотеке. В этом году на праздник пришли самые маленькие читатели – воспитанники группы «Теремок» детского сада №14 (воспитатель Демидова Л. М.) – постоянные участники клуба «Библиодетки», и учащиеся 1 Д класса МОУ СОШ №1 (классный руководитель Ижутина Т.В.).библиотека
Ребята смотрели презентацию об истории праздника, играли в веселые игры, читали стихи, мастерили закладки и, конечно, обменивались книгами!
Надеемся, детворе понравился и запомнился праздник!
Ребята смотрели презентацию об истории праздника, играли в веселые игры, читали стихи, мастерили закладки и, конечно, обменивались книгами!
Надеемся, детворе понравился и запомнился праздник!
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