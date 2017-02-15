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Две молодые семьи появились в Гусеве в День влюбленных

15 февраль 2017, 15:57
Две молодые семьи появились в Гусеве в День влюбленных
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В день влюбленных в Калининградской области решили пожениться 13 пар. Об этом «Новому каравану» сообщили работники региональных отделов ЗАГС.

По информации, которую удалось получить, из всех 26 отделов ЗАГС Калининградской области заявления на 14 февраля принимали только в 10, в том числе и в Гусеве, в остальных в этот день регистрация браков не проводилась.

Больше всего свадеб состоялось в Светлогорске. Там желание пожениться в этот день изъявили 4 пары. Три пары вступили в брак в Правдинске, две в Гусеве, по одной семье в День влюбленных появилось в Черняховске, Советске, Гвардейске и Мамоново.
Теги: загс День Валентина
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