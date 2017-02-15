Две молодые семьи появились в Гусеве в День влюбленных
15 февраль 2017, 15:57
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В день влюбленных в Калининградской области решили пожениться 13 пар. Об этом «Новому каравану» сообщили работники региональных отделов ЗАГС.Теги: загс День Валентина
По информации, которую удалось получить, из всех 26 отделов ЗАГС Калининградской области заявления на 14 февраля принимали только в 10, в том числе и в Гусеве, в остальных в этот день регистрация браков не проводилась.
Больше всего свадеб состоялось в Светлогорске. Там желание пожениться в этот день изъявили 4 пары. Три пары вступили в брак в Правдинске, две в Гусеве, по одной семье в День влюбленных появилось в Черняховске, Советске, Гвардейске и Мамоново.
По информации, которую удалось получить, из всех 26 отделов ЗАГС Калининградской области заявления на 14 февраля принимали только в 10, в том числе и в Гусеве, в остальных в этот день регистрация браков не проводилась.
Больше всего свадеб состоялось в Светлогорске. Там желание пожениться в этот день изъявили 4 пары. Три пары вступили в брак в Правдинске, две в Гусеве, по одной семье в День влюбленных появилось в Черняховске, Советске, Гвардейске и Мамоново.
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