«Городской объектив»: Страна оленья

15 февраль 2017, 17:24

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В 1945 году из Кенигсберга в Смоленск прибыл вагон, в котором находился огромный ящик с надписью «Подарок воинов N-ского гвардейского полка детям города Смоленска». Вскоре содержимое ящика стало одной из самых узнаваемых достопримечательностей города - бронзовый олень, установленный в парке Блонье в центре Смоленска. Экскурсоводы еще называют его «Оленем из Роминте».



Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:



- зная, что чужие деньги считать неприлично, все же поинтересовались зарплатой местных слуг народа;

- сходили в новый магазин «СадОгород» и запаслись всем необходимым к весеннему сезону;

- попытались разбудить семена от спячки;

- готовили «железных коней» к Автопробегу дружбы;

- познакомились с женщиной с необычным именем и редким талантом - быть доброй;

- побывали в Оленьей стране.



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