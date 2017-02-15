«Городской объектив»: Страна оленья
15 февраль 2017, 17:24
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В 1945 году из Кенигсберга в Смоленск прибыл вагон, в котором находился огромный ящик с надписью «Подарок воинов N-ского гвардейского полка детям города Смоленска». Вскоре содержимое ящика стало одной из самых узнаваемых достопримечательностей города - бронзовый олень, установленный в парке Блонье в центре Смоленска. Экскурсоводы еще называют его «Оленем из Роминте».Теги: Городской объектив
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- зная, что чужие деньги считать неприлично, все же поинтересовались зарплатой местных слуг народа;
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- готовили «железных коней» к Автопробегу дружбы;
- познакомились с женщиной с необычным именем и редким талантом - быть доброй;
- побывали в Оленьей стране.
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- зная, что чужие деньги считать неприлично, все же поинтересовались зарплатой местных слуг народа;
- сходили в новый магазин «СадОгород» и запаслись всем необходимым к весеннему сезону;
- попытались разбудить семена от спячки;
- готовили «железных коней» к Автопробегу дружбы;
- познакомились с женщиной с необычным именем и редким талантом - быть доброй;
- побывали в Оленьей стране.
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
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