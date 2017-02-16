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В книге памяти «Помяни их Россия» присутствует информация о девяти гусевцах, погибших в локальных войнах

16 февраль 2017, 13:24
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В Центральной библиотеке прошел День памяти воинов - интернационалистов в России «Афганистан: святая память». К этому дню была оформлена выставка книги памяти Калининградской области «Помяни их Россия».

Эта книга посвящается нашим землякам, павшим в локальных вооруженных конфликтах, людям которые с честью и достоинством выполнили свой интернациональный долг на полях сражений в Афганистане и Чечне.

В книге памяти есть информация о гусевцах, которые погибли в локальных войнах:

Колбасов Сергей Владимирович (рядовой)
Кулик Александр Петрович (старший прапорщик)
Котелевский Виктор Борисович (гвардии старший лейтенант)
Караваев Алексей Александрович (рядовой)
Козырев Александр Владимирович (майор)
Савенко Андрей Анатольевич (рядовой)
Черных Вадим Владимирович (капитан)
Алеев Юрий Равильевич (матрос)
Кащенков Александр Николаевич (рядовой)
Теги: библиотека выставка
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