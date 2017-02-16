23 февраля в кинотеатре «Люмен Фильм» все мужчины получат скидку 50%

16 февраль 2017, 16:10

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В сети кинотеатров «Люмен Фильм» 23 февраля, пройдет акция в честь Дня защитника Отечества. Все мужчины получают скидку 50% на билеты в кино! (Минимальная стоимость билета по акции - 100 рублей).



Акция действует только при покупке билетов в кассе кинотеатра и только 23 февраля. На покупку билетов через интернет акция не распространяется.

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