Военно-правовой центр
» » » 23 февраля в кинотеатре «Люмен Фильм» все мужчины получат скидку 50%

23 февраля в кинотеатре «Люмен Фильм» все мужчины получат скидку 50%

16 февраль 2017, 16:10
23 февраля в кинотеатре «Люмен Фильм» все мужчины получат скидку 50%
  • Размер шрифта
  • +
  • ++
В сети кинотеатров «Люмен Фильм» 23 февраля, пройдет акция в честь Дня защитника Отечества. Все мужчины получают скидку 50% на билеты в кино! (Минимальная стоимость билета по акции - 100 рублей).

Акция действует только при покупке билетов в кассе кинотеатра и только 23 февраля. На покупку билетов через интернет акция не распространяется.
Теги: акция Люмен Фильм День защитника Отечества
191 просмотр   |   3 комментария
0
Другие новости по теме
Розыгрыш двух билетов на премьеру российского фантастического боевика «Защитники»
Розыгрыш двух билетов на премьеру российского фантастического боевика «Защитники»
14 февраля в кинотеатре «Люмен Фильм» влюбленные пары получат скидку 50%
14 февраля в кинотеатре «Люмен Фильм» влюбленные пары получат скидку 50%
14 февраля в кинотеатре «Люмен фильм» пройдёт ночь кино, влюблённым парам скидка - 50%
14 февраля в кинотеатре «Люмен фильм» пройдёт ночь кино, влюблённым парам скидка - 50%
14 сентября в кинотеатре
14 сентября в кинотеатре "Люмен фильм" пройдёт ночь кино
# 1 Тупой и еще тупее
  • Вчера, 18:17
  • Гости
Какие потребуются доказательства?
ЦитироватьОтветить2
# 2 Мимо шёл
  • Вчера, 21:12
  • Гости
Тупой и еще тупее,
kissing_heart satisfied
ЦитироватьОтветить0
# 3 Гость Обычный родитель
  • Вчера, 21:49
  • Гости
Тупой и еще тупее,
Ничего wink
Я так думаю...
ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Окна ПВХ плюс