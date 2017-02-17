В Гусевском МФЦ начали выдавать паспорта гражданина РФ

17 февраль 2017, 11:56

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Согласно постановлению Правительства РФ «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» с 1 февраля многофункциональные центры начали выдавать паспорта гражданина РФ.



Самый первый паспорт, выданный в МФЦ, был выдан 10 февраля в Гусеве.



«До этого мы только принимали документы и передавали его сотрудникам миграционного отделения, где те их обрабатывали, - говорит директор гусевского многофункционального центра Ростислав Матвеев, - но получать паспорт граждане должны были все равно в отделении миграционной службы».



Работники МФЦ осуществляют прием документов и выдачу оформленных паспортов гражданам, обратившимся по следующим основаниям:



- достижение 20-летнего возраста;

- достижение 45-летнего возраста;

- изменение гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества, сведений о дате (число, месяц, год) и (или) месте рождения;

- изменение пола;

- непригодность паспорта для дальнейшего использования (в том числе при отсутствии возможности проставления на страницах паспорта обязательных штампов или отметок;

- изменения сведений о детях, не достигших 14-летнего возраста, отметки о которых внесены в паспорта родителе);

- обнаружение неточности или ошибочности произведенных в паспорте записей;

- существенное изменение внешности.



«Раньше гражданам приходилось простаивать в очередях, чтобы сначала сдать необходимые документы, потом чтобы получить готовый паспорт, - говорит начальник отделения по вопросам миграциии МО МВД РФ «Гусевский» Ольга Годованюк. - Для этого были определены дни и часы. Теперь же сотрудники службы занимаются лишь обработкой документов, а у граждан сократилось время ожидания».



Действительно, общегражданский паспорт в МФЦ можно получить уже через десять дней и в любой из рабочих дней в МФЦ. Только для этого необходимо сдать документы: заявление о выдаче, три фотографии 35х45 мм, документы воинского учета (если необходимо), свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство о рождении детей, не достигших 14 лет, квитанция об уплате государственной пошлины (можно оплатить в помещении МФЦ), паспорт. Если гражданин проживал за пределами России, прибыл в РФ и желает получить паспорт гражданина РФ, ему необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность (национальный документ), свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, военный билет, справка об освобождении из мест лишения свободы, водительское удостоверение, трудовую книжку и иные документы.



Напомним, что если паспорт выдается впервые (по достижению 14-и лет) или утерян, то прием документов и выдачу паспорта осуществляет отделение миграционной службы МО МВД РФ «Гусевский.

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