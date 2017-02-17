«Время выбрало их»: В Гусеве почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

17 февраль 2017, 13:33

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15 февраля по всей территории России прошли траурные мероприятия в честь «Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества». Эта дата выбрана не случайно - 28 лет назад был осуществлен вывод советских войск из республики Афганистан.



Девять лет, 1 месяц и 19 дней советские войска находились в Афганистане. Через ту затяжную для нашего народа войну прошло более 620 тысяч военнослужащих и 21 тысяча работников гражданского персонала. За время войны 72 человека были удостоены звания Героя Советского Союза. Всего же государственные награды получили 200 тысяч 153 человека.



СССР потерял 15 051 человек убитыми. 53 753 человека были ранены, 6 669 – получили увечья и стали инвалидами, а 417 военнослужащих – попали в плен или пропали без вести. Только в Калининградскую область из Афганистана пришло 72 цинковых гроба.



«Сегодняшняя дата это не только дань памяти солдатам, кто не вернулся с той войны, честно выполнив воинский долг, это дань уважения тем, кто живет среди нас, вдовам и матерям, которые смогли пережить горечь утраты, подавая пример несломленного духа нам, находящимся рядом», - говорит глава администрации Евгений Михайлов.



Именно по его инициативе и при поддержке Гусевского отделения всероссийской общественной организации «Боевое братство» в 2014 году в поселке Михайлово были установлены отреставрированные стелы памяти жертв Великой Отечественной войны, ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, воинам-афганцам и участникам локальных войн. 15 февраля жители поселка, учащиеся Михайловской школы, «афганцы» и участники других локальных конфликтов почтили память минутой молчания всех павших и возложили цветы к стелам.



Позже уже в сквере «Аллея Славы» прошел общегородской митинг памяти всех солдат, погибших в локальных конфликтах за пределами Родины. Слова благодарности за сохранение мира в адрес тех, кто прошел горнило войны и остался жив, прозвучали от главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова, заместителя председателя окружного Совета депутатов Андрея Гнездилова, заместителя командира 11-го армейского корпуса Андрея Зембатова, председателя гусевского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Виктора Юрилина и председателя местной общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Владимир Дацюка. Воины Гусевского гарнизона, учащиеся городских школ и жители города возложили цветы к обелискам героев.



Также в этот день лучшие творческие коллективы городского Дома культуры подарили свои музыкальные номера ветеранам Афганистана и участникам локальных конфликтов.



А глава администрации Евгений Михайлов вручил благодарственные письма за активную жизненную позицию, постоянное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, участие в спортивной и общественной жизни муниципалитета и в связи с 28-ой годовщиной вывода советских войск из Афганистана Александру Алтухову, Валерию Волкову, Валерию Костромину, Виктору Новосадову, Валентину Дубенцову, Сергею Боярскому, Виктору Аракчееву, Виктору Иванчикову и Анатолию Люлюкину

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