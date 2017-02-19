ООО «Навира плюс» эксплуатировало РЭС без разрешительных документов

19 февраль 2017, 15:05

Размер шрифта

+

++



В Калининградской области управлением Роскомнадзора выявлена эксплуатация ООО «Навира плюс» 3 радиовещательных станций в гг. Черняховске, Светлогорске и Гусеве без разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов и без регистрации.



Срок действия имеющихся разрешений для эксплуатации данных РЭС истек, и действующих разрешений не имеется.



Тем самым были нарушены обязательные требования пункта 1 статьи 24 Федерального закона «О связи».



Составлено 6 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 13.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – нарушение правил использования радиочастот, несоблюдение государственных стандартов, норм или разрешенных в установленном порядке параметров радиоизлучения.



Постановлениями старшего государственного инспектора Российской Федерации по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций юридическому лицу ООО «Навира плюс» и виновному должностному лицу назначены административные наказания в виде предупреждений.

296 просмотров