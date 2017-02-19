Стройцентр
» » » ООО «Навира плюс» эксплуатировало РЭС без разрешительных документов

ООО «Навира плюс» эксплуатировало РЭС без разрешительных документов

19 февраль 2017, 15:05
ООО «Навира плюс» эксплуатировало РЭС без разрешительных документов
  • Размер шрифта
  • +
  • ++
В Калининградской области управлением Роскомнадзора выявлена эксплуатация ООО «Навира плюс» 3 радиовещательных станций в гг. Черняховске, Светлогорске и Гусеве без разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов и без регистрации.

Срок действия имеющихся разрешений для эксплуатации данных РЭС истек, и действующих разрешений не имеется.

Тем самым были нарушены обязательные требования пункта 1 статьи 24 Федерального закона «О связи».

Составлено 6 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 13.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – нарушение правил использования радиочастот, несоблюдение государственных стандартов, норм или разрешенных в установленном порядке параметров радиоизлучения.

Постановлениями старшего государственного инспектора Российской Федерации по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций юридическому лицу ООО «Навира плюс» и виновному должностному лицу назначены административные наказания в виде предупреждений.
Теги: Роскомнадзор Радио
296 просмотров
0
Другие новости по теме
Россельхознадзор оштрафовал ООО «Мясная фабрика» и его директора
Россельхознадзор оштрафовал ООО «Мясная фабрика» и его директора
В Гусеве прокуратура выявила многочисленные нарушения в кафе «Суши Лайт»
В Гусеве прокуратура выявила многочисленные нарушения в кафе «Суши Лайт»
Гусевский прокурор требует привлечь к ответственности ОАО «Гусев-КОС» за нарушение природоохранного законодательства
Гусевский прокурор требует привлечь к ответственности ОАО «Гусев-КОС» за нарушение природоохранного законодательства
«Балттелекабель» и его руководитель наказаны за обрыв кабеля под Гусевом
«Балттелекабель» и его руководитель наказаны за обрыв кабеля под Гусевом

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Окна ПВХ плюс