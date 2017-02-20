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В Гусеве прошел муниципальный этап научно-технического конкурса «Выставка НТТМ-17»

20 февраль 2017, 16:39
В Гусеве прошел муниципальный этап научно-технического конкурса «Выставка НТТМ-17»
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Творчество - момент создания будущего в настоящем.
John Deniscar

В городе Гусеве 17 февраля на базе МАОУ СОШ №3 состоялся муниципальный этап областного конкурса научно-технического творчества молодёжи «Выставка НТТМ-17». Организатором выставки-конкурса является муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» при поддержке Управления образования города Гусева. В конкурсе приняли участие творческие и увлечённые ребята нашего города.

«Выставка НТТМ-17» даёт молодёжи возможность реализовать свой творческий потенциал, воплотить смелые идеи в области науки, техники и технологий, это – «путёвка в жизнь для перспективных разработок и неординарных проектов».

Участники конкурса состязались в трёх номинациях: «Лучший научно-исследовательский проект», «Лучший инженерный проект», «Маленький инженерный гений». В номинации «Лучший инженерный проект» было представлено 20 проектов в различных тематических направлениях и возрастных категорий (от учеников начальных классов до студентов СПО). В номинации «Маленький инженерный гений» было представлено три проекта (дошкольники).

И хочется напомнить, что 27-28 февраля 2017 г. лучшие проекты будут представлять наш город на областном конкурсе научно-технического творчества детей и молодёжи.
Теги: конкурс ДЮЦ
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