«Гусев-Водоканал»: Изменение подачи показаний приборов учета холодного водоснабжения

21 февраль 2017, 13:44

Администрация ОАО «Гусев-Водоканал»

Администрация МУП «СВХ»

Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений!ОАО «Гусев-Водоканал» и МУП «СВХ» просят Вас ежемесячно передавать показания индивидуальных приборов учета холодной воды с 23 по 28 числа текущего месяца в рабочие дни, так как в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 354 от 06 мая 2011 г., непредставление указанной информации повлечет за собой начисление платы за коммунальную услугу по среднемесячному объему потребления в первые три месяца, а в последующем – по нормативу с применением повышающего коэффициента 1,5.Передать показания индивидуальных приборов учета Вы можете:- по мобильному многоканальному телефону 8-(4012) 52-05-62;- по городскому телефону 8-(40143) 3-26-36;- по электронной почте vkhgusev@mail.ru;- в письменном виде в почтовый ящик, установленный в абонентном отделе по адресу: г. Гусев, ул. Правобережная, 12 (проходная завода «Микродвигатель»).По всей информации и для получения консультаций просим Вас обращаться по адресу: г. Гусев, ул. Правобережная, 12 (проходная завода «Микродвигатель»).