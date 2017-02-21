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«Гусев-Водоканал»: Изменение подачи показаний приборов учета холодного водоснабжения

21 февраль 2017, 13:44
«Гусев-Водоканал»: Изменение подачи показаний приборов учета холодного водоснабжения
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Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений!

ОАО «Гусев-Водоканал» и МУП «СВХ» просят Вас ежемесячно передавать показания индивидуальных приборов учета холодной воды с 23 по 28 числа текущего месяца в рабочие дни, так как в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 354 от 06 мая 2011 г., непредставление указанной информации повлечет за собой начисление платы за коммунальную услугу по среднемесячному объему потребления в первые три месяца, а в последующем – по нормативу с применением повышающего коэффициента 1,5.

Передать показания индивидуальных приборов учета Вы можете:
- по мобильному многоканальному телефону 8-(4012) 52-05-62;
- по городскому телефону 8-(40143) 3-26-36;
- по электронной почте vkhgusev@mail.ru;
- в письменном виде в почтовый ящик, установленный в абонентном отделе по адресу: г. Гусев, ул. Правобережная, 12 (проходная завода «Микродвигатель»).

По всей информации и для получения консультаций просим Вас обращаться по адресу: г. Гусев, ул. Правобережная, 12 (проходная завода «Микродвигатель»).

Администрация ОАО «Гусев-Водоканал»
Администрация МУП «СВХ»
Теги: водоканал
621 просмотр   |   9 комментариев
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# 1 Нищеброд
  • Сегодня, 15:03
  • Гости
А звонок на мобильный за чей счет?
Вы там совсем оборзели?
Откуда у бабушек интернет?
Мы будем мелом на своих дверях писать показания, а вы ходите и списывайте...
ЦитироватьОтветить5
# 2 богатей
  • Сегодня, 16:24
  • Гости
Нищеброд,
если нищий пей из лужи.
ЦитироватьОтветить0
# 3 Гость Ольга
  • Сегодня, 16:44
  • Гости
А если я при оплате (до 23-го) указывала конечные показания, мне нужно передавать показания после 23-го?
Или теперь обязательно по телефону или в письменном виде с 23 по 28 передавать показания, вне зависимости от дня оплаты?
ЦитироватьОтветить0
# 4 Мечтатель
  • Сегодня, 17:27
  • Гости
А в соответствии с каким Постановлением Правительства РФ вода в наших кранах должна быть питьевой?
То есть, не такой, как сейчас, а гораздо более чистой... Может, знает кто?
ЦитироватьОтветить2
# 5 Прохожая
  • Сегодня, 17:50
  • Гости
Мечтатель,
мечтать не вредно)
ЦитироватьОтветить0
# 6 ФигВам
  • Сегодня, 21:33
  • Гости
Бред какой-то написали в очередной страшилке. Повышайте себе на радость коэффициент хоть в десять раз, а у меня поверенный счётчик и выше норматива который он накрутит вы хрен получите. Не контора порядок цифр мне диктует, а получает расчёт сколько я оплачу. Дальше право конторы, сомневаться, бегать проверять и даже пожаловаться, но и там правда будет на стороне кто платит, особенно если регулярно. А в рабочие дни, в отличии от дармоедов коммунальщиков, я работаю, деньги зарабатываю на эту тухлую воду!
ЦитироватьОтветить0
# 7 Гость Гость
  • Сегодня, 21:36
  • Гости
Качество воды очень плохое. Директор водоканала вместе с Михайловым лучше бы подумали как улучшить качество воды.
ЦитироватьОтветить0
# 8 Жуй
  • Сегодня, 22:17
  • Гости
Цитата: богатей
Нищеброд,
если нищий пей из лужи.

Иди на жуй, богатей жри гавно.
ЦитироватьОтветить0
# 9 Тупой и еще тупее
  • Сегодня, 22:19
  • Гости
Хорошее решение. Горгаз и Янтарьэнерго сделайте тоже самое. Я только ЗА. Это так удобно гражданам.
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