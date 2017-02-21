Сотрудники ГИБДД вместе с ЮИДовцами провели для школьников представление по Правилам дорожного движения

21 февраль 2017, 14:26

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Сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядом юных инспекторов движения и работниками детско-юношеского центра города Гусева провели для младших школьников обучающее театрализованное представление по правилам дорожного движения под названием «Незнайка в стране «Светофории».



Цель данного мероприятия заключалась в закреплении знаний детей по правилам дорожного движения. Для того чтобы ребятам было интересно изучать Правила занятия проводились в игровой форме.



Уже с первых минут выступления дети отправились в путешествие со сказочными персонажами, во время которого те рассказали им о светофоре, дорожной разметке и дорожных знаках. Ребята ответили на вопросы Госавтоинспектора и помогли героям сказочного представления правильно разобраться в дорожных ситуациях.



В конце представления юных артистов проводили бурными аплодисментами – поучительная сказка никого не оставила равнодушным.

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