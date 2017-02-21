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Сотрудники ГИБДД вместе с ЮИДовцами провели для школьников представление по Правилам дорожного движения

21 февраль 2017, 14:26
Сотрудники ГИБДД вместе с ЮИДовцами провели для школьников представление по Правилам дорожного движения
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Сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядом юных инспекторов движения и работниками детско-юношеского центра города Гусева провели для младших школьников обучающее театрализованное представление по правилам дорожного движения под названием «Незнайка в стране «Светофории».

Цель данного мероприятия заключалась в закреплении знаний детей по правилам дорожного движения. Для того чтобы ребятам было интересно изучать Правила занятия проводились в игровой форме.

Уже с первых минут выступления дети отправились в путешествие со сказочными персонажами, во время которого те рассказали им о светофоре, дорожной разметке и дорожных знаках. Ребята ответили на вопросы Госавтоинспектора и помогли героям сказочного представления правильно разобраться в дорожных ситуациях.

В конце представления юных артистов проводили бурными аплодисментами – поучительная сказка никого не оставила равнодушным.
Теги: гаи ДЮЦ
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# 1 Мечтатель
  • Сегодня, 17:22
  • Гости
По моим наблюдениям, сегодня не более 5% водителей соблюдают ПДД.
Среди них, кстати, сложно заметить представителей силовых структур и власти.
Они, слуги наши, устойчиво формируют беззаботное большинство...

П.С. Прочие участники ДД тоже не выделяются исполнительностью и безопасностью своих действий, увы.
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