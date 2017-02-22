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«Армейская азбука»: В Покровской библиотеке отпраздновали День защитника Отечества

22 февраль 2017, 13:24
«Армейская азбука»: В Покровской библиотеке отпраздновали День защитника Отечества
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Празднование Дня защитника Отечества символизирует связь всех поколений воинов, память об их подвигах, о героях, вставших непреодолимой стеной на пути тех, кто с мечом приходил на нашу землю.

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. В канун этого праздника в Покровской библиотеке прошла конкурсно-развлекательная программа «Армейская азбука». Участниками мероприятия стали читатели пятых и шестых классов.

К этому мероприятию были оформлены «Уголок военной техники» (детские игрушки - танки, самолеты, машины) и книжная выставка «С Днем защитника Отечества!». Две команды «Снайперы» и «Десантники» участвовали в конкурсах: «Перестрелка», «Снайпер»,«Шифр» , «Собери волю в кулак», «Диверсанты».

Интересным был конкурс, где из каждой команды по одному участнику нужно было «замаскироваться» в старушек, быстро надеть на себя сарафан и платок, пройтись по залу библиотеки и сказать «Ах, какая я красивая!», чтобы участники мероприятия поверили в это перевоплощение.

За правильное выполнение задания команда получала звездочку. При подведении итогов обе команды набрали одинаковое количество звездочек. Победила дружба.

Все участники мероприятия в библиотеке получили в подарок призы и сладкие угощения.
Теги: библиотека День защитника Отечества
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