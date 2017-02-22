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В библиотеках Гусевского объединения продолжаются мероприятия, посвящённые Дню защитника

22 февраль 2017, 15:57
В библиотеках Гусевского объединения продолжаются мероприятия, посвящённые Дню защитника
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В библиотеках Гусевского библиотечного объединения продолжаются мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества. «Сильные, смелые, ловки, умелые»- спортивно-игровую программу для детей из МДОУ №19 провела библиотекарь Лермонтовской библиотеки Лукша Мария Антоно.

Маленькие участники мероприятия чистили апельсины на скорость, «разминировали» территорию, доставляли в штаб пакет, участвовали в конкурсе джентльменов.

Мероприятие было веселым, задорным и увлекательным.
Теги: библиотека Лермонтово День защитника Отечества
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