В библиотеках Гусевского объединения продолжаются мероприятия, посвящённые Дню защитника
22 февраль 2017, 15:57
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В библиотеках Гусевского библиотечного объединения продолжаются мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества. «Сильные, смелые, ловки, умелые»- спортивно-игровую программу для детей из МДОУ №19 провела библиотекарь Лермонтовской библиотеки Лукша Мария Антоно.библиотека Лермонтово День защитника Отечества
Маленькие участники мероприятия чистили апельсины на скорость, «разминировали» территорию, доставляли в штаб пакет, участвовали в конкурсе джентльменов.
Мероприятие было веселым, задорным и увлекательным.
Маленькие участники мероприятия чистили апельсины на скорость, «разминировали» территорию, доставляли в штаб пакет, участвовали в конкурсе джентльменов.
Мероприятие было веселым, задорным и увлекательным.
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