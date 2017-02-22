«Наверное, нужно учиться летать»: гусевцы жалуются на состояние дороги на улице Дачной
22 февраль 2017, 18:57
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В социальной сети «ВКонтакте» пользователь группы «Я люблю Гусев» выложила фотографии разбитой дороги дороги на улице Дачной. Как видно по фотографиям, огромные лужи затрудняют любое движение, особенно пешеходам с коляской.дороги
«Хотелось бы выразить огромную благодарность управлению города Гусева за своевременную работу грейдейра, - с иронией пишет девушка. - Прямо не знаешь как и пройти, особенно с коляской! Наверное, нужно учиться летать!»
«Хотелось бы выразить огромную благодарность управлению города Гусева за своевременную работу грейдейра, - с иронией пишет девушка. - Прямо не знаешь как и пройти, особенно с коляской! Наверное, нужно учиться летать!»
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