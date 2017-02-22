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«Наверное, нужно учиться летать»: гусевцы жалуются на состояние дороги на улице Дачной

22 февраль 2017, 18:57
«Наверное, нужно учиться летать»: гусевцы жалуются на состояние дороги на улице Дачной
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В социальной сети «ВКонтакте» пользователь группы «Я люблю Гусев» выложила фотографии разбитой дороги дороги на улице Дачной. Как видно по фотографиям, огромные лужи затрудняют любое движение, особенно пешеходам с коляской.

«Хотелось бы выразить огромную благодарность управлению города Гусева за своевременную работу грейдейра, - с иронией пишет девушка. - Прямо не знаешь как и пройти, особенно с коляской! Наверное, нужно учиться летать!»
Теги: дороги
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# 1 Прохожий
  • Вчера, 19:21
  • Гости
Можно подумать, что только там!
ЦитироватьОтветить2
# 2 Юрист
  • Вчера, 20:20
  • Гости
А вы возьмите и оцените работу местной власти, не поленитесь потратить пару минут, причём без всякой регистрации и раскрытия информации, вот тогда будет толк. Чтоб не только их родственникам целыми днями себе положительные рейтинги накручивать. А сюда из власть имущих заходят только поржать над заботами граждан.

Ссылка тут:
Оценка эффективности деятельности руководителей муниципальных образований за 2017 год
ЦитироватьОтветить2
# 3 Гость.
  • Вчера, 21:15
  • Гости
Нормальная дорога. Зато враг не пройдет.
ЦитироватьОтветить0
# 4 Василий
  • Вчера, 23:40
  • Гости
скажите спасибо что не разбомбили градами как братьев с украины--да кому вы нужны со своими дорогами???? на кону восстановление Алеппо и всё такое духовноя великорускоя благотворительность
ЦитироватьОтветить1

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