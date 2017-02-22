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«Городской объектив»: С аккордеоном по жизни

22 февраль 2017, 19:35
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Дом, где жили Проскуряковы, был очень дружным. Соседи часто собирались вместе, играли на аккордеоне и пели. Маленькая Лариса замирала, вслушиваясь в звуки волшебного инструмента, и скоро просто влюбилась в него. Баба Аня присматривала за девочкой, пока родители работали. Она обратила внимание, с каким трепетом ребенок воспринимает музыку. Однако родители позволить себе столь дорогую покупку - аккордеон - не могли. В один прекрасный день баба Аня сделала Ларисе бесценный подарок, который и определил ее жизненный путь.

Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- выяснили, что власти обещают довести уровень жизни в Калининградской области до европейского, а Янтарный комбинат выставил на аукцион 2 килограмма … изумрудов;
- побывали на шоколадной фабрике;
- разбирались, куда исчезли деньги с банковских карт гусевцев;
- в качестве антикризисной меры пытались сами вырастить рассаду;
- знакомились с героями старой фотографии возле Лося.

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Теги: Городской объектив
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