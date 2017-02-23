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Михаил Зацепин подарил 40 тыс. руб. Председателю Совета ветеранов на издание фотоальбома

23 февраль 2017, 13:52
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Вчера в Гусеве перед началом торжественного мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества, Секретарь Гусевского Местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов от имени депутата Калининградской областной Думы Михаила Зацепина вручил сертификат на 40 тысяч рублей Председателю Совета ветеранов Василию Коляге.

Эти деньги пойдут на издание дополнительных экземпляров фотоальбома «Гусев: признание в любви» яркого и самобытного фотохудожника Анатолия Толмачева.

В книге представлен авторский творческий взгляд на важнейшие события, происходившие на Гусевской земле на протяжении последних 20 лет.

По словам Василия Коляги, эта книга будет вручена ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий Гусевского городского округа.
Теги: Михаил Зацепин Единая Россия Дмитрий Распопов
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