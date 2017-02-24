Гусевские единороссы приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества

24 февраль 2017, 13:26

Секретарь Гусевского Местного отделения партии «Единая Россия»

Дмитрий Распопов

23 февраля 2017 года члены и сторонники партии Гусевского Местного отделения партии «Единая Россия» приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества.Вместе с врио Губернатора Калининградской области А.А. Алихановым, председателем Калининградской областной Думы М.Э. Оргеевой, ветеранами Великой Отечественной войны и боевых действий, командованием Балтийского флота, представителями общественных организаций, гусевцы возложили цветы к мемориальному комплексу 1200 воинам-гвардейцам в городе Калининграде.А вечером наши жители посетили Калининградскую областную филармонию. Эта поездка состоялась благодаря депутату областной Думы Михаилу Зацепину, организовавшему поездку и подарившему пригласительные билеты на концерт «Воспевая Россию», посвященный памяти художественного руководителя академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. Александрова Народного артиста РФ Валерия Халилова и его коллег, погибших в авиакатастрофе в декабре минувшего года.От лица всех членов и сторонников Местного отделения партии «Единая Россия», общественников, ветеранов, сотрудников внутренних дел, представителей вооруженных сил, юных кадетов и их родителей выражаю глубокую признательность и благодарность Михаилу Ивановичу за замечательное мероприятие.