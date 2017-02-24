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На востоке области стремительный подъем воды в реках

24 февраль 2017, 13:49
На востоке области стремительный подъем воды в реках
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На востоке области наблюдается стремительный подъём уровня воды в реках Писса и Красная. За сутки около полуметра. На Виштынецкой возвышенности тает снег. Об этом пишет «ГТРК «Калининград».

В оперативном прогнозе возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области говорится, что уровни воды на реках области пока не приближаются к опасным значениям. Однако, непрекращающиеся уже двое суток осадки заставляют внимательно следить за гидрологической обстановкой на водных артериях.

На Преголе в районе Гвардейска наблюдается ледостав и вода на льду. На Немане ледостав с промоинами, часть реки Матросовки освободилась ото льда.
Теги: половодье МЧС
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