На востоке области стремительный подъем воды в реках
24 февраль 2017, 13:49
- Размер шрифта
- +
- ++
-
На востоке области наблюдается стремительный подъём уровня воды в реках Писса и Красная. За сутки около полуметра. На Виштынецкой возвышенности тает снег. Об этом пишет «ГТРК «Калининград».Теги: половодье МЧС
В оперативном прогнозе возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области говорится, что уровни воды на реках области пока не приближаются к опасным значениям. Однако, непрекращающиеся уже двое суток осадки заставляют внимательно следить за гидрологической обстановкой на водных артериях.
На Преголе в районе Гвардейска наблюдается ледостав и вода на льду. На Немане ледостав с промоинами, часть реки Матросовки освободилась ото льда.
В оперативном прогнозе возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области говорится, что уровни воды на реках области пока не приближаются к опасным значениям. Однако, непрекращающиеся уже двое суток осадки заставляют внимательно следить за гидрологической обстановкой на водных артериях.
На Преголе в районе Гвардейска наблюдается ледостав и вода на льду. На Немане ледостав с промоинами, часть реки Матросовки освободилась ото льда.
218 просмотров
0