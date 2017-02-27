Два необычных рекорда зафиксировано на Масленицу в Гусеве
27 февраль 2017, 15:36
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В Гусеве сожгли чучело зимы высотой более 10 метров. Под стать ему и масленичный столб на центральной площади города, диаметр которого у основания более полуметра. Что нужно делать с валенками, чтобы скорее пришла весна, расскажет корреспондент «ГТРК «Калининград».Теги: масленица
— Эх, город Гусев провожает зиму. Широкая Масленица.
— Чем угощаете?
— Блинами с икрой, маслом и бутербродами и наливочкой, а пирожки с капустой, грибами, кабачками.
От обильного стола до потех на свежем воздухе один шаг. Удаль молодецкую демонстрируют в кулачных боях.
Елена Михайлова, жительница Гусевского городского округа:
— Веселье от души идёт. Люди приходят, чтобы душу показать свою, песни попеть, поплясать.
Традиционная Гусевская забава — метание валенка в корзину. Войлочный бумеранг ловят скоморохи. Попасть с первого раза сложно. Однако самое серьёзное испытание — масленичный столб в два обхвата и высотой с трёхэтажный дом. Смельчаки начинают соскальзывать вниз с восьмиметровой отметки. Дождь делает задачу сложнее с каждой минутой. Публика награждает отважных аплодисментами.
Евгений Михайлов, глава администрации МО «Гусевский городской округ»:
— Город Гусев всегда самый — самый. Самый большой столб, самая большая Масленица, самая большая ёлка! Мы гордимся нашим городом и хотим, чтобы всё было самое лучшее у нас. У нас замечательные люди, это самое главное.
Народные гуляния продолжаются в городском парке. Посмотреть на самое большое чучело зимы приехали соседи из Озёрска, Нестерова и Черняховска. Гигантская Масленица сгорела за 10 минут, а Гусев в очередной раз подтвердил звание зрелищной столицы региона.
— Эх, город Гусев провожает зиму. Широкая Масленица.
— Чем угощаете?
— Блинами с икрой, маслом и бутербродами и наливочкой, а пирожки с капустой, грибами, кабачками.
От обильного стола до потех на свежем воздухе один шаг. Удаль молодецкую демонстрируют в кулачных боях.
Елена Михайлова, жительница Гусевского городского округа:
— Веселье от души идёт. Люди приходят, чтобы душу показать свою, песни попеть, поплясать.
Традиционная Гусевская забава — метание валенка в корзину. Войлочный бумеранг ловят скоморохи. Попасть с первого раза сложно. Однако самое серьёзное испытание — масленичный столб в два обхвата и высотой с трёхэтажный дом. Смельчаки начинают соскальзывать вниз с восьмиметровой отметки. Дождь делает задачу сложнее с каждой минутой. Публика награждает отважных аплодисментами.
Евгений Михайлов, глава администрации МО «Гусевский городской округ»:
— Город Гусев всегда самый — самый. Самый большой столб, самая большая Масленица, самая большая ёлка! Мы гордимся нашим городом и хотим, чтобы всё было самое лучшее у нас. У нас замечательные люди, это самое главное.
Народные гуляния продолжаются в городском парке. Посмотреть на самое большое чучело зимы приехали соседи из Озёрска, Нестерова и Черняховска. Гигантская Масленица сгорела за 10 минут, а Гусев в очередной раз подтвердил звание зрелищной столицы региона.
Виталий Хвалей
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