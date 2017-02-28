1 марта в ГДК состоится финал конкурса «Учитель года – 2017»

28 февраль 2017, 17:28

Размер шрифта

+

++



21 февраля 2017 года участники конкурса «Учитель года – 2017» на заключительном конкурсном испытании «Круглый стол образовательных политиков» отвечали на вопросы, что такое образование и обновление мира, роль учителя в школе и в обществе.



Для современного человека важно с самого раннего детства определиться, как получить престижное образование, что поможет реализовать себя в выбранной сфере деятельности. Каждый конкурсант высказал свою точку зрения, но все согласились с тем, что для школьников важно получить навыки непрерывного образования, которое направлено не только на личный успех, но и на обновление мира.



Как оценить качество образования, какие объективные критерии существуют? Здесь мнения разделились. Будет ли это процент поступления выпускников школы в высшие учебные заведения или их успешность в выбранной профессии. Ясно одно, если у ученика и его родителей есть возможность сделать выбор получения образования согласно склонностям и потребностям, если школа научила самостоятельно приобретать знания, то можно надеяться, что школа свою миссию выполнила.



1 марта 2017 года в 15.30 в городском доме культуры состоится финал конкурса, а до тех пор сохраняется интрига «Кто станет учителем года 2017».



Оргкомитет приглашает всех желающих на финал конкурса «Учитель года – 2017».

171 просмотр