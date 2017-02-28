По решению суда с бывшей студентки из Гусева взыскана незаконно полученная социальная пенсия

28 февраль 2017, 21:13

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В Нестеровский районный суд обратился отдел Пенсионного фонда с иском о взыскании убытков. В обоснование истец указал, что с ноября 2011 года ответчице выплачивалась социальная пенсия по случаю потери кормильца до достижения 18-летнего возраста. В дальнейшем в связи с обучением ответчицы в Гусевском агропромышленном колледже период получения выплат был продлен до 30 июня 2016 года.



Однако по результатам проведенной весной 2016 года проверки было установлено, что девушка еще 2014 году была отчислена из Гусевского агропромышленного колледжа, но об этом она не уведомила отдел ПФР.



Таким образом, ответчица продолжала получать пенсию без законных на это оснований.



Истец указал, что в результате действий ответчицы за период с 1 декабря 2014 по 1 марта 2016 года отделу ПФР были причинены убытки в размере 109 892 рубля.



В конце сентября 2016 года отдел ПФР направлял ответчице претензию. В связи с тем, сто денежные средства так и не были возвращены, истец обратился в суд за защитой своих прав.



В итоге суд установил, что в данном случае ответчица не имела законных оснований на получение социальной пенсии в период с 1 декабря 2014 года по 1 марта 2016 года. Таким образом, девушка должна возместить ущерб, причиненный истцу.



Нестеровский районный суд решил взыскать с гражданки в пользу отдела УПФР незаконно полученную социальную пенсию в размере 109 892 рубля.

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