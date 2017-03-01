Прокуратура требует снести незаконно возведенную постройку на месте «дачи Геринга»
1 март 2017, 16:14
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Прокуратура выявила нарушения при строительстве предпринимателем из Гусева объектов на территории природного парка «Виштынецкий», и требует снести уже возведённую часть.Теги: прокуратура дача Геринга
При проверке установлено, что между Агентством по охране воспроизводству и использованию животного мира и лесов Калининградской области и индивидуальным предпринимателем в сентябре 2010 года был заключен договор аренды лесного участка площадью 0,2134 га.
Согласно данному договору Агентство, являясь арендодателем лесного участка, предоставило индивидуальному предпринимателю в аренду для использования в рекреационных целях земельный участок, находящийся в государственной собственности, расположенный на территории муниципального предприятия «Нестеровский район», Нестеровское лесничество Чистопрудненское участковое лесничество областного государственного учреждения «Управление охотничьего и лесного хозяйства Калининградской области». Категория земель — земли лесного фонда.
На основании данного договора в сентябре 2014 администрация МО «Нестеровский район» выдала арендатору разрешение на строительство нежилого здания — «Гостевой дом», общей площадью 1450 кв. м.
Право собственности на указанный объект незавершенного строительства – «Гостевой дом», общей площадью застройки 726.5 кв. м, со степенью готовности 8 % было зарегистрировано за индивидуальным предпринимателем на основании, в том числе, выданного администрацией муниципалитета разрешения на строительство (реконструкцию).
Вместе с тем, как установлено проверкой, строительство данного здания осуществлялась не только на земельном участке лесного фонда, относящегося к федеральной собственности, но и на особо охраняемой природной территории природного парка «Виштынецкий».
Так Постановлением Правительства Калининградской области от 19.01.2012 № 9 на территории Нестеровского района организована особо охраняемая природная территория регионального значения — природный парк «Виштынецкий», на землях лесного фонда, водного фонда и землях иных категорий без изъятия земельных участков или водных пространств, используемых для общегосударственных нужд.
Указанным Постановлением утверждено Положение о природном парке «Виштынецкий», а также создано государственное казенное учреждение Калининградской области «Природный парк «Виштынецкий».
Земельный участок, предоставленный индивидуальному предпринимателю в аренду, был включен в состав особо охраняемой природной территории регионального значения – природный парк «Виштынецкий».
Исходя из требований пп.6 п.5 ст.51 Градостроительного кодекса РФ, разрешение на строительство выдается в случае осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов), только федеральным органом исполнительной власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, в ведении которого находится соответствующая особо охраняемая природная территория.
Таким образом, разрешение на строительство нежилого здания — «Гостевой дом» общей площадью 1450 кв. м было выдано не уполномоченным законом органом – администрацией района.
В целях устранения нарушений закона распоряжением главы администрации МО «Нестеровский район» от 15.09.2016 ранее выданное индивидуальному предпринимателю разрешение на строительство нежилого здания было отменено.
Далее, право собственности на объект незавершенного строительства регистрировалось арендатором в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (действовавшего на момент регистрации индивидуальным предпринимателем права собственности) на основании документов, указанных в статье 25. Так в случае, если земельный участок, отведенный для создания объекта недвижимого имущества, принадлежит заявителю на ином праве, чем право собственности, право собственности заявителя на объект незавершенного строительства регистрируется на основании документов, подтверждающих право пользования данным земельным участком, разрешения на строительство, проектной документации и документов, содержащих описание объекта незавершенного строительства.
В связи с отменой главой администрации муниципального образования разрешения на строительство нежилого здания, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, а также в виду того, что указанное разрешение на строительство выдано не уполномоченным органом, оснований для регистрации права собственности индивидуального предпринимателя на данный объект, как на объект недвижимости, не имелось.
Сама по себе же регистрация права на объект незавершенного строительства не влечет возникновения права собственности на него, если отсутствуют предусмотренные гражданским законодательством основания возникновения этого права.
Таким образом, объект незавершенного строительства – «Гостевой дом», расположенный на особо охраняемой природной территории относится к самовольной постройке и подлежит сносу лицом её возведшим.
Кроме того, проведенной прокуратурой Нестеровского района совместно с Управлением Росреестра по Калининградской области проверкой установлено, что площадь объекта незавершенного строительства составляет приблизительно 2161 кв. м., что превышает площадь предоставленного индивидуальному предпринимателю в аренду земельного участка почти на 30 кв.м.
Таким образом, возведение на лесном участке индивидуальным предпринимателем объекта недвижимости на особо охраняемой природной территории осуществляется без соответствующего разрешения.
В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление с требованиями признать отсутствующим право собственности у индивидуального предпринимателя на объект незавершенного строительства – «Гостевой дом», а также признать этот объект самовольной постройкой и обязать арендатора снести незаконно возведенную самовольную постройку.
При подаче искового заявления в суд прокурор поставил вопрос о наложении обеспечительных мер в виде запрета на выдачу разрешения на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на указанном выше земельном участке и на совершение регистрационных действий в отношении объекта незавершенного строительства – «Гостевой дом».
При проверке установлено, что между Агентством по охране воспроизводству и использованию животного мира и лесов Калининградской области и индивидуальным предпринимателем в сентябре 2010 года был заключен договор аренды лесного участка площадью 0,2134 га.
Согласно данному договору Агентство, являясь арендодателем лесного участка, предоставило индивидуальному предпринимателю в аренду для использования в рекреационных целях земельный участок, находящийся в государственной собственности, расположенный на территории муниципального предприятия «Нестеровский район», Нестеровское лесничество Чистопрудненское участковое лесничество областного государственного учреждения «Управление охотничьего и лесного хозяйства Калининградской области». Категория земель — земли лесного фонда.
На основании данного договора в сентябре 2014 администрация МО «Нестеровский район» выдала арендатору разрешение на строительство нежилого здания — «Гостевой дом», общей площадью 1450 кв. м.
Право собственности на указанный объект незавершенного строительства – «Гостевой дом», общей площадью застройки 726.5 кв. м, со степенью готовности 8 % было зарегистрировано за индивидуальным предпринимателем на основании, в том числе, выданного администрацией муниципалитета разрешения на строительство (реконструкцию).
Вместе с тем, как установлено проверкой, строительство данного здания осуществлялась не только на земельном участке лесного фонда, относящегося к федеральной собственности, но и на особо охраняемой природной территории природного парка «Виштынецкий».
Так Постановлением Правительства Калининградской области от 19.01.2012 № 9 на территории Нестеровского района организована особо охраняемая природная территория регионального значения — природный парк «Виштынецкий», на землях лесного фонда, водного фонда и землях иных категорий без изъятия земельных участков или водных пространств, используемых для общегосударственных нужд.
Указанным Постановлением утверждено Положение о природном парке «Виштынецкий», а также создано государственное казенное учреждение Калининградской области «Природный парк «Виштынецкий».
Земельный участок, предоставленный индивидуальному предпринимателю в аренду, был включен в состав особо охраняемой природной территории регионального значения – природный парк «Виштынецкий».
Исходя из требований пп.6 п.5 ст.51 Градостроительного кодекса РФ, разрешение на строительство выдается в случае осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов), только федеральным органом исполнительной власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, в ведении которого находится соответствующая особо охраняемая природная территория.
Таким образом, разрешение на строительство нежилого здания — «Гостевой дом» общей площадью 1450 кв. м было выдано не уполномоченным законом органом – администрацией района.
В целях устранения нарушений закона распоряжением главы администрации МО «Нестеровский район» от 15.09.2016 ранее выданное индивидуальному предпринимателю разрешение на строительство нежилого здания было отменено.
Далее, право собственности на объект незавершенного строительства регистрировалось арендатором в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (действовавшего на момент регистрации индивидуальным предпринимателем права собственности) на основании документов, указанных в статье 25. Так в случае, если земельный участок, отведенный для создания объекта недвижимого имущества, принадлежит заявителю на ином праве, чем право собственности, право собственности заявителя на объект незавершенного строительства регистрируется на основании документов, подтверждающих право пользования данным земельным участком, разрешения на строительство, проектной документации и документов, содержащих описание объекта незавершенного строительства.
В связи с отменой главой администрации муниципального образования разрешения на строительство нежилого здания, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, а также в виду того, что указанное разрешение на строительство выдано не уполномоченным органом, оснований для регистрации права собственности индивидуального предпринимателя на данный объект, как на объект недвижимости, не имелось.
Сама по себе же регистрация права на объект незавершенного строительства не влечет возникновения права собственности на него, если отсутствуют предусмотренные гражданским законодательством основания возникновения этого права.
Таким образом, объект незавершенного строительства – «Гостевой дом», расположенный на особо охраняемой природной территории относится к самовольной постройке и подлежит сносу лицом её возведшим.
Кроме того, проведенной прокуратурой Нестеровского района совместно с Управлением Росреестра по Калининградской области проверкой установлено, что площадь объекта незавершенного строительства составляет приблизительно 2161 кв. м., что превышает площадь предоставленного индивидуальному предпринимателю в аренду земельного участка почти на 30 кв.м.
Таким образом, возведение на лесном участке индивидуальным предпринимателем объекта недвижимости на особо охраняемой природной территории осуществляется без соответствующего разрешения.
В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление с требованиями признать отсутствующим право собственности у индивидуального предпринимателя на объект незавершенного строительства – «Гостевой дом», а также признать этот объект самовольной постройкой и обязать арендатора снести незаконно возведенную самовольную постройку.
При подаче искового заявления в суд прокурор поставил вопрос о наложении обеспечительных мер в виде запрета на выдачу разрешения на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на указанном выше земельном участке и на совершение регистрационных действий в отношении объекта незавершенного строительства – «Гостевой дом».
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