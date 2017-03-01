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«Городской объектив»: В своей стихии

1 март 2017, 21:58
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Музыка этой маленькой хрупкой женщины с добрыми лучистыми глазами и легкими руками, которые порхают над клавишами фортепиано подобно мотылькам, - стенография ее чувств. А цель ее творчества - трогать сердца! В 2017 году имя Ольги Романовны Симоненко (Сагдиевой), концертмейстера, преподавателя теоретических дисциплин Детской школы искусств, занесено на «Золотые страницы истории культуры Гусевского района».

Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- выяснили причины бардака в Храброво;
- узнали, когда начнут продавать субсидированные авиабилеты;
- подсчитали, сколько жителей области числятся на работе, но зарплату не получают;
- сожгли самое большое в Янтарном крае чучело зимы;
- открыли секрет вечной женской свежести;
- зарабатывали марки на гнездах аистов.

Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
Теги: Городской объектив
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