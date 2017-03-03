МАУ ДО «ДЮЦ» выиграл Грант на развитие технического творчества в размере 350 тысяч рублей

3 марта 2017, 21:16

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С 2012 года в Детско-юношеском центре успешно ведется работа по реализации программ технической направленности.



ДЮЦ трижды (2013, 2014, 2016 гг.) становился победителем Правительственных конкурсов на грантовую поддержку учреждений, создающих объединения технического творчества. Наградой стали целевые субсидии на общую сумму 1 млн. 850 тыс. рублей. На средства выигранных грантов приобретено оборудование для объединений технической направленности.



И в 2017 году Центр вновь принял участие в конкурсном отборе образовательных организаций, создающих объединения технического творчества. Итоги подводились в Калининград 27 февраля 2017 года.



Нескольким образовательным организациям дополнительного образования – победителям конкурсных отборов образовательных организаций, создающих объединения технического творчества вручались сертификаты победителей.

И вновь победа у нас!



Детско-юношеский центр г. Гусева " стал победителем и выиграл гранд на сумму в 350 000 руб. Спасибо всей команде Центра! Спасибо Министерству образования за поддержку в развития технического творчества!

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