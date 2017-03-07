Библиотекарь Лермонтовской библиотеки проводит мастер-классы для дошколят «Подарок маме»
7 марта 2017, 12:08
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библиотека мастер-класс детский сад
8 марта – один из самых любимых праздников. «Мамин праздник» – так называют дети Международный женский день. Этот праздник такой, словно у всех мам – общий день рождения. В этот день очень хочется удивить и порадовать интересным подарком маму, а как известно, лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками.
В канун праздника в старшей группе МДОУ №19 детский сад «Ручеек» библиотекарь Лукша Мария Антоно провела мастер-класс «Подарок маме». Ребята делали красочные открытки, аккуратно и бережно вырезали и наклеивали заготовки цветов, бабочек, сердечек.
И, конечно, дети не забыли изготовить открытки для воспитателей, нянечек, для заведующей детским садом Байсариной И.Н.
Все готовые открытки будут подарены на праздничном утреннике.
Наступила вновь весна, всем ребятам не до сна:
«Что же мамочке купить, что любимой подарить?»
Взяли ножницы, бумагу, яркие салфетки,
Будем делать мы для мамы красивые открытки.
Просидели мы за партой целый день до темноты,
Чтобы в день 8 марта маме подарить цветы.
«Что же мамочке купить, что любимой подарить?»
Взяли ножницы, бумагу, яркие салфетки,
Будем делать мы для мамы красивые открытки.
Просидели мы за партой целый день до темноты,
Чтобы в день 8 марта маме подарить цветы.
8 марта – один из самых любимых праздников. «Мамин праздник» – так называют дети Международный женский день. Этот праздник такой, словно у всех мам – общий день рождения. В этот день очень хочется удивить и порадовать интересным подарком маму, а как известно, лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками.
В канун праздника в старшей группе МДОУ №19 детский сад «Ручеек» библиотекарь Лукша Мария Антоно провела мастер-класс «Подарок маме». Ребята делали красочные открытки, аккуратно и бережно вырезали и наклеивали заготовки цветов, бабочек, сердечек.
И, конечно, дети не забыли изготовить открытки для воспитателей, нянечек, для заведующей детским садом Байсариной И.Н.
Все готовые открытки будут подарены на праздничном утреннике.
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