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Библиотекарь Лермонтовской библиотеки проводит мастер-классы для дошколят «Подарок маме»

7 марта 2017, 12:08
Библиотекарь Лермонтовской библиотеки проводит мастер-классы для дошколят «Подарок маме»
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Наступила вновь весна, всем ребятам не до сна:
«Что же мамочке купить, что любимой подарить?»
Взяли ножницы, бумагу, яркие салфетки,
Будем делать мы для мамы красивые открытки.
Просидели мы за партой целый день до темноты,
Чтобы в день 8 марта маме подарить цветы.

8 марта – один из самых любимых праздников. «Мамин праздник» – так называют дети Международный женский день. Этот праздник такой, словно у всех мам – общий день рождения. В этот день очень хочется удивить и порадовать интересным подарком маму, а как известно, лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками.

В канун праздника в старшей группе МДОУ №19 детский сад «Ручеек» библиотекарь Лукша Мария Антоно провела мастер-класс «Подарок маме». Ребята делали красочные открытки, аккуратно и бережно вырезали и наклеивали заготовки цветов, бабочек, сердечек.

И, конечно, дети не забыли изготовить открытки для воспитателей, нянечек, для заведующей детским садом Байсариной И.Н.

Все готовые открытки будут подарены на праздничном утреннике.
Теги: библиотека мастер-класс детский сад
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# 1 дарья
Сегодня, 13:17   Гости  
молодцы! здорово!
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# 2 Светлана
Сегодня, 22:44   Гости  
Всегда радуют сообщение с детьми из это детского сада видно ,что ребятам интересно, пусть как можно дольше будет у них такое детство ! Творческих успехов руководителю !
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