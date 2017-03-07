Библиотекарь Лермонтовской библиотеки проводит мастер-классы для дошколят «Подарок маме»

7 марта 2017, 12:08

Наступила вновь весна, всем ребятам не до сна:

«Что же мамочке купить, что любимой подарить?»

Взяли ножницы, бумагу, яркие салфетки,

Будем делать мы для мамы красивые открытки.

Просидели мы за партой целый день до темноты,

Чтобы в день 8 марта маме подарить цветы.

8 марта – один из самых любимых праздников. «Мамин праздник» – так называют дети Международный женский день. Этот праздник такой, словно у всех мам – общий день рождения. В этот день очень хочется удивить и порадовать интересным подарком маму, а как известно, лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками.В канун праздника в старшей группе МДОУ №19 детский сад «Ручеек» библиотекарь Лукша Мария Антоно провела мастер-класс «Подарок маме». Ребята делали красочные открытки, аккуратно и бережно вырезали и наклеивали заготовки цветов, бабочек, сердечек.И, конечно, дети не забыли изготовить открытки для воспитателей, нянечек, для заведующей детским садом Байсариной И.Н.Все готовые открытки будут подарены на праздничном утреннике.