Гусевский музей приглашает на выставку Тамары Василяускене «Любимым»

7 марта 2017, 12:34

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Гусевский музей приглашает на открытие выставки Тамары Василяускене



Сегодня в большом зале музея состоится открытие персональной выставки «Любимым» члена творческого союза художников Тамары Василяускене.



Представленный проект Тамары Василяускене — это яркая многоцветная выставка-экспромт летних впечатлений и сказочных образов. В экспозиции можно увидеть живописные полотна, посвященные произведениям Э. Т. А. Гофмана и Г. Х. Андерсена, и работы, где изображены сцены из жизни простых людей, которые также чарующе фантазийны и полны волшебства. По словам Тамары, рисование — это ее назначение в жизни, и на этой выставке ей очень хочется хотя бы на миг отвлечь зрителей от сложных реалий современного мира и подарить им тепло своей души.



Открытие выставки состоится в 15:00. Вход на открытие — свободный.

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