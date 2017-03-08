В Гусеве полицейские поздравили представительниц прекрасного пола и вручили им первые паспорта

8 марта 2017, 13:16

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

Накануне праздника в отделении по вопросам миграции сотрудники полиции организовали торжественное вручение первых паспортов гражданина Российской Федерации 14-летним жительницам Гусевского района. Начальник ОВМ Ольга Годованюк поздравила школьниц и вручила им памятные подарки.Также в Гусеве полицейские и ветераны ведомства поздравили женщин-офицеров в отставке и родственниц сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.С пожеланиями всего наилучшего к представительницам прекрасного пола обратился начальник полиции межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» Владимир Визнович. К поздравлениям присоединились председатель ветеранской организации ОВД Владимир Малик и Галина Мишаева, вдова погибшего милиционера, которая недавно возглавила женский совет ветеранов.Всем женщинам-участницам акции МВД России «8 Марта – В каждый Дом» вручили цветы и конфеты. А завершилось мероприятие музыкальным подарком от дважды лауреата конкурса «Играй, гармонь!» Геннадия Князева.