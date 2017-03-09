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В Гусеве прошел муниципальный этап Всероссийского Конкурса юных чтецов

9 марта 2017, 15:37
В Гусеве прошел муниципальный этап Всероссийского Конкурса юных чтецов
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Муниципальный этап VI Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая классика» прошёл 6 марта в Центральной детской библиотеке. За звание лучшего чтеца на «литературном ринге» сражались победители первого, школьного этапа конкурса - всего двадцать два участника из школ города, филиала ГБОУ КО КШИ «Андрея Первозванного кадетский морской корпус», школ поселков Михайлово и Маяковское, Калининской СОШ.

Жюри оценивало участников трех возрастных групп: 11-12 лет, 13-14 лет и 15 лет. Выбрать лучших было непросто: ребята отлично подготовились к конкурсу, наизусть читая произведения классических и современных авторов. В состав жюри вошли Н.А. Орлова - методист МКУ «Информационно-методический центр» Управления образования, Н.В. Шарлаева - преподаватель русского языка и литературы МОУ СОШ №1, Н.М. Парфенова и В.В. Маврина – библиотекари ЦДБ г.Гусева.

Победителями в своих возрастных группах стали:

11-12 лет
III место – Сорокин Никита (Ю.Яковлев «Рыцарь Вася»), филиал ГБОУ КО КШИ «АПКМК», преподаватель А.В. Тихонова
II место – Авагимян Воски (И.Тургенев «Воробей»), СОШ в п. Маяковское, преподаватель С.П. Маврина
I место – Рауткин Павел (К.Паустовский «Похождения жука-носорога»), филиал ГБОУ КО КШИ «АПКМК», преподаватель А.В. Тихонова

13-14 лет
III место – Скиландите Ангелина (Б.Васильев «В списках не значился», отрывок), МОУ СОШ №5, преподаватель Е.Ю. Беляускайте
II место – Ячменев Владислав (В.Шукшин «Микроскоп»), МОУ СОШ №1, преподаватель И.П. Дерманская
II место – Яговкина Карина (Н.Дубина «Тихий ужас»), СОШ в п. Маяковское, преподаватель С.В. Смирнов
I место – Химич Дарья (В.Астафьев «Зачем я убил коростеля»), МОУ СОШ №5, преподаватель Ю.А. Баринова

15 лет
III место – Перова Ольга (А. Грин «Алые паруса», отрывок), МОУ СОШ №1, преподаватель Н.В. Шарлаева
II место – Кузнецова Татьяна (Д. Мамин-Сибиряк «Правда и Кривда»), СОШ в п. Михайлово, преподаватель Г.М. Кононова
I место – Лебеденко София (Тэффи «Счастливая»), МОУ СОШ №5, преподаватель Ю.А. Баринова

Три победителя представят Гусевский городской округ на следующем этапе «Живой классики» в Калининграде. Это Дарья Химич, Карина Яговкина и София Лебеденко. От души поздравляем всех участников и победителей конкурса!
Теги: конкурс библиотека
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