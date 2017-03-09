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Международный женский день в Покровской библиотеке

9 марта 2017, 16:02
Международный женский день в Покровской библиотеке
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В канун Международного женского дня в Покровской библиотеке прошел веселый утренник «Девочкам посвящается!», на который пригласили читателей младшего школьного возраста.

Мероприятие сопровождалось показом мультимедийной презентации «Весенние цветы». Утренник получился веселым и интересным. Участницами всех конкурсов и викторин стали девочки. Две команды девочек соревновались в конкурсах: «Самый красивый бантик», «Самые шустрые», «Цветы», «Подиум», «Бубличная королева», «Попадете ли вы на бал?». В конкурсе-разминке участницы вспомнили литературных героинь.

Мальчики приняли участие в конкурсе «Разверни конфетку», где с трудом развернув конфеты рукавицами, угощали ими девочек. Мальчики активно поддерживали всех участниц конкурсов.

Мероприятие закончилось вручением призов и сладостей.
Теги: библиотека Международный женский день Покровское
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