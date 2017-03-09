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Темы на март месяц для участия в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»

9 марта 2017, 21:27
Темы на март месяц для участия в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»
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Администрация Гусевского городского округа проводит конкурс социальной рекламы под девизом «П.О.Р.А!: Подумай. Оцени. Реши. Анализируй». Подробнее о конкурсе сообщалось ранее.

Темы на март месяц для участия в конкурсе социальной рекламы П.О.Р.А:
- «Спортивный Гусев – здоровый Гусев» (к Международному дню спорта)
- «Чистый город – чистая планета»
- «Три… Два… Один… Поехали» (ко Дню космонавтики)
Теги: конкурс Админстрация Гусевского района
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