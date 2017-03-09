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В Гусеве построят поля для гольфа

9 марта 2017, 21:43
В Гусеве построят поля для гольфа
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Власти Гусева планируют построить поля для игры в гольф. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. Гусевский городской округ готов предложить активное содействие во всех вопросах, связанных с обустройством площадки и подведением необходимых коммуникаций к участку площадью 4 гектара рядом с поселком Еловое.

Об этом «ГТРК «Калининград» рассказал главный архитектор Гусева Дим Охрименко: «Территория, которую мы предлагаем под поле для гольфа уже имеет сложившийся рельеф. Нужно будет и покрытие делать, но, чтобы дать новую жизнь посёлку можно сделать перспективное строительство».
Теги: строительство гольф
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# 1 Лол
Сегодня, 22:03   Гости  
Угадайте рядом с базой отдыха кого???? Правильно А. Егорычева!
ЦитироватьОтветить1
# 2 житель
Сегодня, 22:24   Гости  
Совсем уже тронулись. Поле для глльфа!!! Других забот нет господа?
ЦитироватьОтветить1
# 3 Местный
Сегодня, 22:49   Гости  
Призвать всех охримевших лоббистов и расхитителей бюджетных средств к ответу!
Власти Гусева ещё не обосновали эффективность и целесообразность трат 400 млн рублей на станцию доочистки дерьма, с отмывкой которого не справляются ранее построенные ещё за 400 млн рублей "очистные". Почти миллиард, а жижа движется всё в той же концентрации по течению ниже танкового моста!
Патриоты, назовите фамилию, кто в ответе за двукратный беспредел?
ЦитироватьОтветить0

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