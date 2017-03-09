В Гусеве построят поля для гольфа
9 марта 2017, 21:43
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Власти Гусева планируют построить поля для игры в гольф. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. Гусевский городской округ готов предложить активное содействие во всех вопросах, связанных с обустройством площадки и подведением необходимых коммуникаций к участку площадью 4 гектара рядом с поселком Еловое.Теги: строительство гольф
Об этом «ГТРК «Калининград» рассказал главный архитектор Гусева Дим Охрименко: «Территория, которую мы предлагаем под поле для гольфа уже имеет сложившийся рельеф. Нужно будет и покрытие делать, но, чтобы дать новую жизнь посёлку можно сделать перспективное строительство».
Об этом «ГТРК «Калининград» рассказал главный архитектор Гусева Дим Охрименко: «Территория, которую мы предлагаем под поле для гольфа уже имеет сложившийся рельеф. Нужно будет и покрытие делать, но, чтобы дать новую жизнь посёлку можно сделать перспективное строительство».
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