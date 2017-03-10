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Гусевские ребята приняли участие в V областной выставке научно-технического творчества «НТТМ-2017»

10 марта 2017, 18:53
Гусевские ребята приняли участие в V областной выставке научно-технического творчества «НТТМ-2017»
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Выставка научно-технического творчества – это площадка для презентации и оценки молодёжных проектов, ориентированных на научно-техническую сферу деятельности с целью их дальнейшего развития и продвижения, а также вовлечение в научно-исследовательскую деятельность детей школьного возраста и подростков.

В конце февраля, состоялось открытие V областной выставки научно-технического творчества детей и молодежи «НТТМ-2017» в школе №56 города Калининграда. В ней приняли участие дошкольники, школьники, студенты средних и высших образовательных организаций Калининградской области. Они представили 140 проектов.

Традиционно ребята Гусевского муниципалитета представили авторские и коллективные работы, исследования, разработки, проекты в рамках заявленной тематики.

Работа Харина Тимофея, Борцова Никиты, Хорбина Сергея, Королева Владислава завоевала II место. Ребята представляли МАУК «Гусевский историко-краеведческий музей имени А.М. Иванова» и «Компьютерный центр Техносмена».

Команда МАУ ДО «ДЮЦ» в составе Прожоренко Глафиры, Мизерного Дмитрия, Богдановича Марка, Чубинец Артема представили проект «МЭР» (машинка экстренного реагирования) в номинации «Лучший инженерный проект», который получил III место. В номинации «Лучший научно-исследовательский проект» III место заняли студентки Гусевского агропромышленного колледжа Горн Яна и Канина Христина.

Каждый участник «НТТМ-2017» получил массу положительных эмоций и обогатился идеями! И пусть не всем достался желанный Диплом победителя, зато можно усовершенствовать свои проекты и тогда в следующем году есть шанс стать победителем.
Теги: выставка ДЮЦ робототехника
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