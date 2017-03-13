В Гусеве может появиться современная кемпинг-стоянка
13 марта 2017, 19:17
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В Гусеве планируют создать кемпинг-стоянку для домов на колёсах ориентировочно на 50 машин. Это первый проект подобного рода на востоке Калининградской области. О перспективах особого вида путешествий под названием «караванинг» расскажет наш корреспондент. Об этом сообщает «ГТРК «Калининград».Теги: Админстрация Гусевского района кемпинг-стоянка
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Белоствольные берёзы, сосны, ели. Кемпинговая площадка может появиться в одном из самых живописных мест Гусева.
Местные жители приходят на опушку Грэсовского леса, чтобы насладиться видами и увидеть знаменитую белочку Машу. Гусевцы убеждены, что в их городе есть буквально всё для активного и любознательного путешественника.
Валентина Моисеенко, Наталья Загородных, жительницы Гусева:
— Надолго в Гусеве можно задержаться.
— На неделю точно. Вечерами очень красиво в парках, у реки. Музей исторический есть, площадь у нас очень хорошая.
Александр Моисеенко, начальник управления экономического и перспективного развития МО «Гусевский городской округ»:
— Не все туристы готовы размещаться в гостиницах. Гостиницы и дороже, и немного другой отдых. Нет возможности увидеть закат, посидеть у костра. А кемпинг — это как раз то место, где это все можно. И дешевле для семьи, которая путешествует месяц- два.
Транзит домов на колёсах через территорию Калининградской области пока не велик. Поскольку нет кемпинг-стоянок и специальных баз для технического обслуживания, маршруты для караванинга прокладывают в обход региона.
Евгений Михайлов, глава администрации МО «Гусевский городской округ»:
— Мы нашли партнёра в Калининграде, который занимается подобным направлением деятельности. Он говорит о том, что эти площадки могут влиться в европейскую сеть караванинга. Такие площадки мы вместе с партнёром определили.
На кемпинг-стоянке должна быть вода, канализация, электричество, интернет. Муниципалитет готов содействовать строительству всех необходимых коммуникаций.
Помимо стоянки для домов на колёсах в Гусеве планируют оборудовать специальное место для любителей путешествовать на велосипеде или пешком. Брать палатку с собой, или взять напрокат, будут решать сами туристы.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Белоствольные берёзы, сосны, ели. Кемпинговая площадка может появиться в одном из самых живописных мест Гусева.
Местные жители приходят на опушку Грэсовского леса, чтобы насладиться видами и увидеть знаменитую белочку Машу. Гусевцы убеждены, что в их городе есть буквально всё для активного и любознательного путешественника.
Валентина Моисеенко, Наталья Загородных, жительницы Гусева:
— Надолго в Гусеве можно задержаться.
— На неделю точно. Вечерами очень красиво в парках, у реки. Музей исторический есть, площадь у нас очень хорошая.
Александр Моисеенко, начальник управления экономического и перспективного развития МО «Гусевский городской округ»:
— Не все туристы готовы размещаться в гостиницах. Гостиницы и дороже, и немного другой отдых. Нет возможности увидеть закат, посидеть у костра. А кемпинг — это как раз то место, где это все можно. И дешевле для семьи, которая путешествует месяц- два.
Транзит домов на колёсах через территорию Калининградской области пока не велик. Поскольку нет кемпинг-стоянок и специальных баз для технического обслуживания, маршруты для караванинга прокладывают в обход региона.
Евгений Михайлов, глава администрации МО «Гусевский городской округ»:
— Мы нашли партнёра в Калининграде, который занимается подобным направлением деятельности. Он говорит о том, что эти площадки могут влиться в европейскую сеть караванинга. Такие площадки мы вместе с партнёром определили.
На кемпинг-стоянке должна быть вода, канализация, электричество, интернет. Муниципалитет готов содействовать строительству всех необходимых коммуникаций.
Помимо стоянки для домов на колёсах в Гусеве планируют оборудовать специальное место для любителей путешествовать на велосипеде или пешком. Брать палатку с собой, или взять напрокат, будут решать сами туристы.
Виталий Хвалей
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