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В Гусеве может появиться современная кемпинг-стоянка

13 марта 2017, 19:17
В Гусеве может появиться современная кемпинг-стоянка
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В Гусеве планируют создать кемпинг-стоянку для домов на колёсах ориентировочно на 50 машин. Это первый проект подобного рода на востоке Калининградской области. О перспективах особого вида путешествий под названием «караванинг» расскажет наш корреспондент. Об этом сообщает «ГТРК «Калининград».

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Белоствольные берёзы, сосны, ели. Кемпинговая площадка может появиться в одном из самых живописных мест Гусева.

Местные жители приходят на опушку Грэсовского леса, чтобы насладиться видами и увидеть знаменитую белочку Машу. Гусевцы убеждены, что в их городе есть буквально всё для активного и любознательного путешественника.

Валентина Моисеенко, Наталья Загородных, жительницы Гусева:
— Надолго в Гусеве можно задержаться.
— На неделю точно. Вечерами очень красиво в парках, у реки. Музей исторический есть, площадь у нас очень хорошая.

Александр Моисеенко, начальник управления экономического и перспективного развития МО «Гусевский городской округ»:
— Не все туристы готовы размещаться в гостиницах. Гостиницы и дороже, и немного другой отдых. Нет возможности увидеть закат, посидеть у костра. А кемпинг — это как раз то место, где это все можно. И дешевле для семьи, которая путешествует месяц- два.

Транзит домов на колёсах через территорию Калининградской области пока не велик. Поскольку нет кемпинг-стоянок и специальных баз для технического обслуживания, маршруты для караванинга прокладывают в обход региона.

Евгений Михайлов, глава администрации МО «Гусевский городской округ»:
— Мы нашли партнёра в Калининграде, который занимается подобным направлением деятельности. Он говорит о том, что эти площадки могут влиться в европейскую сеть караванинга. Такие площадки мы вместе с партнёром определили.

На кемпинг-стоянке должна быть вода, канализация, электричество, интернет. Муниципалитет готов содействовать строительству всех необходимых коммуникаций.

Помимо стоянки для домов на колёсах в Гусеве планируют оборудовать специальное место для любителей путешествовать на велосипеде или пешком. Брать палатку с собой, или взять напрокат, будут решать сами туристы.

Виталий Хвалей
Теги: Админстрация Гусевского района кемпинг-стоянка
466 просмотров   |   12 комментариев
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# 1 Пушистый
Вчера, 19:37   Гости  
Что там смотреть неделю в Гусеве то???? scream
ЦитироватьОтветить3
# 2 Белочка
Вчера, 20:14   Гости  
Цитата: Пушистый
Что там смотреть неделю в Гусеве то???? scream

Неделю и даже больше в Гусеве может рассматривать только один гость, причём свои владения и со своею колокольни, слушая при этом комментарии Хвалея про опушки лесов и знаменитых белочках.
В остальном, проезжающие мимо туристы, будут рассматривать этот кемпинг как место откачки и сброса дерьма из мобильных биотуалетов, за небольшую плату и в частный карман.
ЦитироватьОтветить6
# 3 Прохожий
Вчера, 21:04   Гости  
Уже добрались и до Грэсовского леса...
ЦитироватьОтветить4
# 4 Пушистый
Вчера, 22:10   Гости  
Это точно laughing Белочка,
ЦитироватьОтветить2
# 5 Китай
Вчера, 22:10   Гости  
Сейчас сейчас Моисеенко придумает как развернуться. Только у него все хорошо вот и что-то на Микрухи придумал. Нужно в администрации работать чтобы бизнес процветал.
ЦитироватьОтветить3
# 6 Тупой и еще тупее
Вчера, 22:21   Гости  
А я за! Грэсовский лес символ фашизма. Нахер половину снести под кемпинг, а вторую половину туристы засрут. И не быть пропаганде ползучего фашизма и гитлеризма на нашей светлой и святой земле. Тем более, возможно, в этом лесу, противно сказать, сам Геринг гулял.
ЦитироватьОтветить1
# 7 ВанькаКилоАмфетамина
Вчера, 22:33   Гости  
Цитата: Тупой и еще тупее
А я за! Грэсовский лес символ фашизма. Нахер половину снести под кемпинг, а вторую половину туристы засрут. И не быть пропаганде ползучего фашизма и гитлеризма на нашей светлой и святой земле. Тем более, возможно, в этом лесу, противно сказать, сам Геринг гулял.

Вау-Вай, во тебя бомбануло!
Где брал, я тоже такие мультики хочу?
Но ты выдыхай, за тебя страшно!
ЦитироватьОтветить4
# 8 Конь в пальто
Вчера, 22:45   Гости  
То в парке собирались кемпинг строить и даже красивые картинки выкладывали,теперь в лесу. А про площадь красивую,так это меня очень улыбнуло,даже посмеяло. Яма на яме наша площадь. А на Пушкина свернуть,так вовсе сказка в центре города! Белочка,говоришь?
ЦитироватьОтветить5
# 9 Петро
Вчера, 23:19   Гости  
А Михайлова слушать просто неприятно. По заготовочке как обычно базланит . Людям в глаза не стыдно смотреть отчётный ты наш мэр?
ЦитироватьОтветить2
# 10 Житель
Сегодня, 00:25   Гости  
Интересно вот что.
В видео говорится, что муниципалитет готов вложиться в благоустройство стоянки. А кто её будет обслуживать? Не выглядит ли лоббирование стоянки чьим-то бизнес интересом? За счёт города построить, а мзду будет брать "частник", ну например Моисеенко старший stuck_out_tongue_winking_eye ?
ЦитироватьОтветить3
# 11 Павлик
Сегодня, 06:44   Гости  
А не спеть ли мне песню вам про Химкинский лес?
Из последних известий я устрою замес,
Про ментов-паразитов и про дьявольский “мерс”,
Много тем нераскрытых,
Ну а щас про Химкинский лес…

[Припев]
Покупайте билеты, братья,
Я — последний певец демократии!
Химкинский лес…
Химкинский лес…

Размещу в интернете,
Пусть услышит народ,
Про бесчинства все эти не заткнете мне рот,
И поеду гастроли, я концерты давать
Буду петь про “доколе им страну продавать”

[Припев]
Покупайте билеты, братья,
Я — последний певец демократии!
Химкинский лес…
Химкинский лес…

Как узнают все люди
Про наш Химкинский лес,
Тогда счастье всем будет
И добро до небес.
Да и я не в накладе,
Получаю процент,
И живу в шоколаде,
Звонко капает цент… кап, кап, кап

[Припев]
Покупайте билеты, братья,
Я — последний певец демократии!
Химкинский лес…
Химкинский лес…
ЦитироватьОтветить0
# 12 патриот
Сегодня, 07:52   Гости  
все делается со своим определенным умыслом.а не во благо простых людей которые мечтают ходить по тротуарам иметь в доме газ и канализацию.
ЦитироватьОтветить1

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